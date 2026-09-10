Школи під час "жовтої" тривоги: що змінюється для учнів, батьків і вчителів

“Жовтий” рівень повітряної загрози не дозволяє школам продовжувати звичайні заняття у класах. Учні та педагоги мають перейти в укриття, а за недостатньої його місткості заклад може перейти на змішане чи позмінне навчання. Водночас педагогів не можуть примушувати їхати до школи.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення освітньої омбудсменки Надії Лещик.

Про "жовтий" рівень загрози у школах

У частини освітян виникли запитання щодо практичної реалізації постанови Кабінету Міністрів від 4 вересня 2026 року №1092 "Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу". Документ передбачає два рівні повітряної загрози: "червоний" та "жовтий", наголосила вона.

"Червоний" рівень оголошують у разі ракетної або ракетно-дронової загрози, а також масованої дронової атаки. "Жовтий" рівень відповідає дроновій загрозі.

Водночас у підпункті 3 пункту 1 постанови зазначено, що у разі встановлення "жовтого" рівня освітній процес у закладах освіти припиняється, за винятком закладів, де є облаштовані захисні споруди цивільного захисту.

Що робити школам під час "жовтого" рівня

Запровадження "жовтого" рівня не означає, що учні можуть продовжувати навчання у звичайному режимі в класах.

У разі встановлення такого рівня освітній процес переривається, а всі учасники освітнього процесу мають перейти до укриття. Якщо це дозволяють умови, заняття можуть відновити вже в укритті.

Таким чином, порядок дій для закладів освіти фактично залишається однаковим як під час "жовтого", так і під час "червоного" рівня загрози.

Водночас освітні заклади вже стикаються з вимогами батьків, які занепокоєні регулярним перериванням навчання через повітряні загрози.

Якщо укриття не вміщує всіх учнів

Окреме питання виникає у школах, де укриття розраховане лише на частину дітей та працівників.

У такому разі освітній процес мають організувати так, щоб кількість людей, які одночасно перебувають у будівлі, відповідала місткості укриття.

Зокрема, школа може перейти на змішаний формат навчання. Частина учнів у певні дні навчатиметься очно, а інша - дистанційно, після чого вони можуть змінюватися. Ще один варіант - організація навчання у дві або більше змін.

Також школа може визначити окремі категорії учнів для очного навчання, наприклад дітей початкових та 5-х класів, тоді як решта школярів навчатиметься дистанційно.

Конкретний формат залежить від можливостей закладу. Його має визначити директор спільно з педагогічним колективом.

Чи повинні педагоги їхати до школи під час "жовтого" рівня

Окремо постає питання щодо працівників закладів освіти та їхньої присутності на робочому місці під час дії "жовтого" рівня.

За позицією освітнього омбудсмена, примушувати працівників залишати безпечне місце та прямувати до закладу освіти не можна. Такі вимоги можуть створювати загрозу їхньому життю та здоров’ю, особливо з огляду на те, що "жовтий" рівень може перейти у "червоний".

Водночас надходять скарги на випадки, коли під час повітряної тривоги працівники управлінь освіти перевіряли присутність педагогів на робочих місцях.

Щодо учнів, батькам рекомендують враховувати безпекову ситуацію та з’ясовувати, чи прибув педагог до закладу освіти та чи зможе школа прийняти дитину в укритті. Такі питання, з огляду на мінливу ситуацію, фактично доводиться вирішувати щодня.

Безпечний маршрут до школи

Ще однією проблемою залишається дорога до закладу освіти. У регіонах, де повітряні тривоги лунають регулярно, учні та працівники можуть опинитися під загрозою безпосередньо під час поїздки або переходу до школи. Особливо це стосується підвезення дітей шкільними автобусами.

Як приклад можна використовувати досвід міст, наближених до зон бойових дій. Зокрема, у Дніпрі та Запоріжжі встановлюють мобільні укриття на зупинках громадського транспорту та в місцях масового перебування людей.

На тлі зростання безпекових ризиків в інших громадах також пропонують опрацьовувати питання створення безпечних маршрутів до шкіл та встановлення мобільних укриттів.

В Україні планують встановити 840 мобільних укриттів

Офіс президента України ініціював проєкт "Безпечний маршрут школяра". У його межах планується встановити 840 мобільних укриттів на дорогах до шкіл у прифронтових регіонах.

Водночас реалізація такого рішення має низку практичних проблем. Зокрема, мобільні укриття є досить дорогими, а в окремих містах їх використовували не за призначенням - зокрема, як громадські вбиральні, через що конструкції доводилося закривати.

При цьому такі об’єкти, на думку освітнього омбудсмена, не варто передавати на баланс закладів освіти. Відповідальність за них має залишатися на рівні територіальної громади.

Наразі очікується, що Міністерство освіти і науки надасть додаткові роз’яснення щодо організації освітнього процесу та роботи закладів освіти під час дії "жовтого" рівня повітряної загрози.

Нагадаємо, у Харкові відкрили десяту підземну школу, пристосовану для очного навчання дітей в умовах постійної загрози російських обстрілів.