Школы во время "желтой" тревоги: меняется для учащихся, родителей и учителей

"Желтый" уровень воздушной угрозы не позволяет школам продолжать обычные занятия в классах. Учащиеся и педагоги должны перейти в укрытие, а при недостаточной его емкости заведение может перейти на смешанное или посменное обучение. В то же время педагогов не могут принуждать ехать в школу.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение образовательной омбудсменки Надежды Лещик.

О "желтом" уровне угрозы в школах

У части педагогов возник вопрос о практической реализации постановления Кабинета Министров от 4 сентября 2026 года №1092 "Некоторые вопросы оптимизации защиты населения и реагирования на угрозы средств воздушного нападения". Документ предусматривает два уровня воздушной угрозы: "красный" и "желтый", подчеркнула она.

"Красный" уровень объявляют в случае ракетной или ракетно-дроновой угрозы, а также массированной дроновой атаки. "Желтый" уровень соответствует дроновой угрозе.

В то же время в подпункте 3 пункта 1 постановления указано, что в случае установления "желтого" уровня образовательный процесс в учебных заведениях прекращается, за исключением учреждений, где имеются защитные сооружения гражданской защиты.

Что делать школам во время "желтого" уровня

Введение "желтого" уровня не означает, что учащиеся могут продолжать обучение в обычном режиме в классах.

При установке такого уровня образовательный процесс прерывается, а все участники образовательного процесса должны перейти к укрытию. Если это разрешают условия, занятия могут возобновить уже в укрытии.

Таким образом, порядок действий для учебных заведений фактически остается одинаковым как во время "желтого", так и во время "красного" уровня угрозы.

В то же время, образовательные учреждения уже сталкиваются с требованиями родителей, которые обеспокоены регулярным прерыванием обучения из-за воздушных угроз.

Если укрытие не вмещает всех учащихся

Отдельный вопрос возникает в школах, где укрытие рассчитано только на часть детей и работников.

В таком случае образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы количество людей, одновременно находящихся в здании, соответствовало емкости укрытия.

В частности, школа может перейти на смешанный формат обучения. Часть учащихся в определенные дни будет учиться очно, а другая – дистанционно, после чего они могут изменяться. Еще один вариант – организация обучения в две или более изменений.

Также школа может определить отдельные категории учащихся для очного обучения, например детей начальных и 5-х классов, тогда как остальные школьники будут учиться дистанционно.

Конкретный формат зависит от возможностей заведения. Его должен определить директор совместно с педагогическим коллективом.

Должны ли педагоги ехать в школу во время "желтого" уровня

Отдельно встает вопрос о работниках учебных заведений и их присутствии на рабочем месте во время действия "желтого" уровня.

По позиции образовательного омбудсмена, заставлять работников покидать безопасное место и направляться в учебное заведение нельзя. Такие требования могут создавать угрозу их жизни и здоровью, особенно ввиду того, что "желтый" уровень может перейти в "красный".

В то же время, поступают жалобы на случаи, когда во время воздушной тревоги работники управлений образования проверяли присутствие педагогов на рабочих местах.

Относительно учеников, родителям рекомендуют учитывать ситуацию с безопасностью и выяснять, прибыл ли педагог в учебное заведение и сможет ли школа принять ребенка в укрытии. Такие вопросы, учитывая меняющуюся ситуацию, фактически приходится решать каждый день.

Безопасный маршрут в школу

Еще одной проблемой остается дорога в учебное заведение. В регионах, где воздушные тревоги раздаются регулярно, ученики и работники могут оказаться под угрозой непосредственно во время поездки или перехода в школу. Особенно это касается подвоза детей школьными автобусами.

В качестве примера можно использовать опыт городов, приближенных к зонам боевых действий. В частности, в Днепре и Запорожье устанавливают мобильные укрытия на остановках общественного транспорта и местах массового пребывания людей.

На фоне роста рисков безопасности в других общинах также предлагают прорабатывать вопросы создания безопасных маршрутов в школы и установки мобильных укрытий.

В Украине планируют установить 840 мобильных укрытий

Офис президента Украины инициировал проект "Безопасный маршрут школьника". В его рамках планируется установить 840 мобильных укрытий на дорогах в школы в прифронтовых регионах.

В то же время реализация такого решения имеет ряд практических проблем. В частности, мобильные укрытия достаточно дорогие, а в отдельных городах их использовали не по назначению - в частности, как общественные уборные, из-за чего конструкции приходилось закрывать.

При этом такие объекты, по мнению образовательного омбудсмена, не следует передавать на баланс учебных заведений. Ответственность за них должна оставаться на уровне территориального общества.

Ожидается, что Министерство образования и науки предоставит дополнительные разъяснения относительно организации образовательного процесса и работы учебных заведений во время действия "желтого" уровня воздушной угрозы.

Напомним, в Харькове открыли десятую подземную школу, приспособленную для очного обучения детей в условиях постоянной угрозы российских обстрелов.