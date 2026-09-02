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В Харькове расширили сеть подземных школ: что предусмотрено для учащихся

подземная школа в Харькове
В Харькове теперь работают 24 защищенных образовательных локации, среди которых десять подземных школ / Ассоциация прифронтовых городов и общин

В Харькове открыли десятую подземную школу, приспособленную для очного обучения детей в условиях постоянной угрозы российских обстрелов.

Как пишет Dilo, об открытии нового защищенного образовательного пространства сообщили в Ассоциации прифронтовых городов и общин.

По данным ассоциации, в Харькове теперь работают 24 защищенных образовательных локации, среди которых десять подземных школ.

Новая школа имеет автономное энергообеспечение, систему вентиляции и очистки воздуха, медицинский пункт, питание и резервные запасы воды. Пространство также адаптировано для маломобильных детей, в частности для этого в здании установили три лифта.

Учащихся будут обеспечивать бесплатным питанием, медицинским обслуживанием и психологическим сопровождением.

Фото 2 — В Харькове расширили сеть подземных школ: что предусмотрено для учащихся
У детей будет психологическое и медицинское сопровождение. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

"Больше всего я хочу, чтобы настал день, когда нам больше не придется строить подземные школы. Но пока враг продолжает обстреливать наши города, мы должны сделать все, чтобы у детей оставалось как можно больше обычного, нормального, счастливого детства", – сказал глава ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов.

В преддверии нового учебного года в мэрии сообщали, что созданная сеть позволяет охватить смешанной формой обучения 53% находящихся в городе детей.

Городские власти планируют и дальше создавать защищенные образовательные пространства и привлекать для этого, в частности, международную помощь. Харьков уже получает такую поддержку: например, французские партнеры профинансировали обустройство одного из противорадиационных укрытий на базе школы.

Автор:
Майя Калына

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