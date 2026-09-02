У Харкові розширили мережу підземних шкіл: що передбачили для учнів

У Харкові відкрили десяту підземну школу, пристосовану для очного навчання дітей в умовах постійної загрози російських обстрілів.

Як пише Dilo, про відкриття нового захищеного освітнього простору повідомили в Асоціації прифронтових міст та громад.

За даними асоціації, у Харкові тепер працюють 24 захищені освітні локації, серед яких десять підземних шкіл.

Нова школа має автономне енергозабезпечення, систему вентиляції та очищення повітря, медичний пункт, приміщення для харчування та резервні запаси води. Простір також адаптований для маломобільних дітей, зокрема для цього в будівлі встановили три ліфти.

Учнів забезпечуватимуть безоплатним харчуванням, медичним обслуговуванням та психологічним супроводом.

Діти матимуть психологічний та медичний супровід. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

"Найбільше я хочу, щоб настав день, коли нам більше не доведеться будувати підземні школи. Але поки ворог продовжує обстрілювати наші міста, ми повинні зробити все, щоб у дітей залишалося якомога більше звичайного, нормального, щасливого дитинства", – сказав очільник асоціації, мер Харкова Ігор Терехов.

Напередодні нового навчального року в мерії повідомляли, що створена мережа дає змогу охопити змішаною формою навчання 53% дітей, які перебувають у місті.

Міська влада планує й надалі створювати захищені освітні простори та залучати для цього, зокрема, міжнародну допомогу. Харків уже отримує таку підтримку: наприклад, французькі партнери профінансували облаштування одного з протирадіаційних укриттів на базі школи.