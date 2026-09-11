Более 400 км/ч и искусственный интеллект: украинский производитель разрабатывает новую версию дрона-перехватчика

Украинский производитель "Получатель" разрабатывает новую версию дрона-перехватчика "Зорелит v6", предназначенную для борьбы с реактивными российскими "шахедами". Новый аппарат должен развивать скорость более 400 км/ч, работать на высоте до 5 км и получить более широкие возможности для автономного перехвата воздушных целей.

Как пишет Dilo, об этом информирует Defender Media.

85 тысяч гривен за перехватчик

Параллельно компания тестирует технологии автономного перехвата воздушных целей и ведет переговоры по запуску производства в Европе.

Основным продуктом компании является "Зорелит v4". Первые испытания дрона прошли в сентябре 2025 года, а уже в декабре производитель заключил первый контракт на поставку.

В настоящее время существует шесть модификаций перехватчика. Они отличаются камерами, системами связи и использованием технологий искусственного интеллекта. В зависимости от комплектации дальность полета составляет 46 или 65-70 км.

Следующая версия перехватчика создается прежде всего для противодействия реактивным "шахедам", требующим более быстрых средств перехвата.

Звездолет v6 должен развивать скорость более 400 км/ч и работать на высоте до 5 км. Из-за использования более дорогих компонентов ориентировочная стоимость одного такого дрона будет составлять около 85 тыс. грн.

Отдельное направление работы компании – уменьшение роли оператора при перехвате цели.

ШИ-система "Зорелета" уже способна обнаруживать воздушную цель на расстоянии около 800 метров и автоматически корректировать наведение дрона. Теперь разработчики испытывают систему с более высоким уровнем автономности.

По замыслу перехватчик сможет самостоятельно взлетать, переходить в скоростной режим и направляться в район расположения цели. Для этого планируют использовать интеграцию со SkyMap – системой, которая аккумулирует информацию от радаров и других сенсоров.

После визуального обнаружения цели система должна автоматически переходить к финальной наводке. Автономное управление испытывают на полигоне, после чего команда планирует перейти к боевым испытаниям.

Разработкой автономных систем для перехвата "шахедов" занимаются и другие украинские производители. В частности, MaXon Systems работает над технологией, которая, по данным компании, автоматизирует около 95% процесса перехвата.

В то же время "Влучник" планирует расширять деятельность за пределами Украины. Команда ведет переговоры по созданию нескольких совместных предприятий с европейскими партнерами.

Кроме линейки "Зорелит", производитель работает еще над несколькими решениями в сфере малой противовоздушной обороны. Детали этих разработок пока не раскрывают. По словам соучредителя Платона Пресича, одно из таких решений пока не имеет аналогов среди украинских разработок.

Напомним, украинский производитель дронов Генерал Черешня разрабатывает новую версию перехватчика Bullet для борьбы с реактивными российскими шахедами. Дрон планируют оснастить кинетическим ускорителем, а его максимальная скорость должна возрасти с 310 до 450 км/ч.