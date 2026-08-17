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Зупинка заводу в Литві та нові ціни з Польщі підняли вартість добрив в Україні

добрива
Ціни на окремі комплексні добрива зросли / Depositphotos

На українському ринку комплексних добрив зафіксовано зростання цін на окремі види продукції. Головними чинниками коригування прайсів стали скорочення пропозиції фосфатних добрив у Європі та підвищення цін польськими виробниками.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на дані Latifundist.com та аналітику AGROTRADE CLUB.

Зупинка литовського заводу Lifosa призвела до вилучення з європейського ринку близько 1 млн тонн DAP, MAP та NPS на рік. Це спричинило подорожчання фосфатних добрив у Європі та посилило її залежність від поставок із Марокко, хоча поточний попит залишається стриманим.

В Україні ціни на сульфоамофос (NPS/NP) лише за тиждень зросли на 300–500 грн/т. Додатковий тиск на ринок чинить нестабільна логістична ситуація через Дунай, де ризики ускладнення доставок пов’язують із російськими обстрілами в районі Маяків.

Паралельно польські виробники Siarczopol та FOSFAN із 11 серпня підвищили серпневі ціни. За даними AGROTRADE CLUB, суперфосфат 19% наразі пропонується по 22,8–23,4 тис. грн/т FCA, сульфоамофос NPS 20:20 — по 29,0–29,5 тис. грн/т FCA, а сульфоамофос NPS 16:20 — по 28,0–28,5 тис. грн/т FCA.

Наразі імпортний сегмент комплексних добрив в Україні представлений продукцією з Болгарії, Сербії, Угорщини, Йорданії, Латвії, Польщі та Південної Кореї. Серед вітчизняних компаній пропозиції NPK і NPKS формують виробники "Гросдорф" та "Тетра-Агро".

Нагадаємо, через руйнування промислової бази Україна нарощує імпорт мінеральних добрив. Наразі Польща стала одним із головних постачальників цієї продукції на український ринок із часткою близько 25%, випередивши Болгарію, Марокко та Китай.

Автор:
Тетяна Бесараб

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