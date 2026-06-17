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Україна вперше за 7 років відновила морський експорт карбаміду

добрива
Український карбамід знову експортують через морські порти / Depositphotos

Україна відновила морський експорт карбаміду — вперше за останні сім років партія продукції вітчизняних хіміків була відвантажена через морський канал. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЦТС.

Першу партію карбаміду виробництва групи OSTCHEM обсягом близько 21 тис. тонн експортували через порт "Чорноморськ" для покупців у країнах Середземноморського регіону.

Основними напрямками поставок стали Італія та Туреччина, а серед покупців — великі міжнародні компанії, зокрема американська Nitron Group та корейська SAMSUNG C&T CORPORATION.

Відновлення морських поставок відбулося завдяки стабілізації логістики та зростанню інтересу трейдерів до української хімічної продукції.

При цьому OSTCHEM продовжує забезпечувати європейських клієнтів і через сухопутні маршрути, паралельно ведучи переговори про нові контракти.

За словами Кирила Демського, CEO компанії "Ніка-Агротрейд", яка здійснювала експорт, це важливий сигнал ринку про те, що українські виробники здатні виконувати великі міжнародні замовлення навіть в умовах воєнних ризиків.

"Для світового ринку це додатковий ресурс продукції в умовах високої волатильності поставок та постійного перерозподілу торговельних потоків. Для українських виробників – можливість диверсифікувати канали збуту та посилити присутність на зовнішніх ринках", – зазначив він.

Нагадаємо, через руйнування промислової бази Україна нарощує імпорт мінеральних добрив. Наразі Польща стала одним із головних постачальників цієї продукції на український ринок із часткою близько 25%, випередивши Болгарію, Марокко та Китай.

Автор:
Тетяна Бесараб