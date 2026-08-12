Від податкових пільг до нової логістики: прифронтові громади запропонували комплексну систему підтримки бізнесу після обстрілів

Підприємства, які постраждали від російських обстрілів, мають отримувати комплексну державну підтримку, яка дозволить швидко відновлювати виробництво та логістику. Серед запропонованих механізмів – спеціальний податковий режим, спрощення регуляторних процедур, єдина система взаємодії держави з бізнесом і підтримка децентралізації складської інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це під час наради за участю представників уряду, Офісу президента, Національного банку, Державної податкової та митної служб, народних депутатів, а також представників бізнес-асоціацій і великих компаній заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, наслідки російських атак виходять далеко за межі збитків окремих підприємств, адже йдеться про ризики для постачання продуктів, ліків, пального, збереження робочих місць і функціонування логістики.

"Зупинка підприємств – це не лише збитки для власника, а й ризик дефіциту продуктів, ліків, пального, необхідних товарів, втрата робочих місць, податки та логістика. Наше спільне завдання – створити систему, яка після обстрілу не залишає підприємство сам на сам зі своїми проблемами, а дає можливість максимально швидко повернутися до роботи", – зазначив мер Харкова.

Фінансові та податкові стимули

Однією з ключових пропозицій стало запровадження спеціального фінансово-податкового режиму для підприємств, які втратили обладнання внаслідок обстрілів. Зокрема, пропонується дозволити безмитне ввезення нового обладнання та надати автоматичну відстрочку зі сплати імпортного ПДВ на 12 місяців під заставу самого обладнання.

Крім того, Терехов запропонував зараховувати у майбутніх податкових платежах акциз, уже сплачений за товар, який був знищений до моменту реалізації.

Спрощення процедур після атаки

Ще один блок пропозицій стосується регуляторної політики. Зокрема, пропонується, щоб підтверджений факт пошкодження підприємства визнавався всіма державними органами без повторного проходження процедур.

Також ідеться про автоматичне продовження чинних дозволів на шість місяців, перенесення планових податкових перевірок на три місяці та продовження адміністративних строків без необхідності повторного звернення до кожного органу. Виняток пропонується залишити лише для питань безпеки, охорони довкілля та випадків можливих зловживань.

Єдина система взаємодії та нова логістика

Окремо Терехов запропонував створити єдину систему взаємодії держави та бізнесу після обстрілів, за якої підприємство лише один раз повідомлятиме про пошкодження, а подальшу координацію між усіма службами забезпечуватиме держава.

До такої системи можуть увійти цифровий паспорт підприємства та єдине електронне досьє надзвичайної події, що дасть змогу швидше оформлювати документи для страховиків, податкових органів і підтвердження форс-мажорних обставин.

Ще одна пропозиція стосується підтримки логістики. Йдеться про передачу вільних державних і комунальних складів логістичним компаніям за символічну орендну плату, компенсацію частини витрат на децентралізацію складських потужностей, кредитування таких проєктів за програмою "5-7-9" під 3% та часткове відшкодування вартості страхування логістичних активів від воєнних ризиків.

За підсумками наради учасники домовилися оперативно узагальнити всі пропозиції та передати їх профільним міністерствам і центральним органам влади для подальшого опрацювання.

Нагадаємо, на початку серпня Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по логістичній та торговельній інфраструктурі України за останній час. Унаслідок ракетної атаки були зруйновані або пошкоджені об'єкти компаній "Епіцентр", Rozetka, Fozzy Group, Novus та інших підприємств. Після цього уряд провів окрему нараду з представниками бізнесу щодо заходів підтримки постраждалих компаній.