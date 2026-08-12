Росія зупинила роботу двох зернових терміналів у Новоросійську через атаку дронів – Reuters

Два найбільших російських зернових термінали у південному порту Новоросійськ повністю призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Росія залишається найбільшим світовим експортером пшениці, і більша частина цих обсягів відвантажується саме через чорноморські порти, ключовим з яких є Новоросійськ.

Масштаб пошкоджень інфраструктури

Новоросійський зерновий термінал із річною експортною потужністю 8,5 мільйона метричних тонн призупинив діяльність для оцінки отриманих збитків. Представник холдингу Demetra Holding, якому належить цей об'єкт, підтвердив факт пошкоджень, проте утримався від додаткових коментарів.

Другий за величиною об'єкт у порту — Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП), потужність якого сягає 7,1 мільйона метричних тонн на рік, також зазнав ураження та не функціонує.

Його основний власник, Об'єднана зернова компанія (ОЗК), заявив про пошкодження термінала і запевнив, що серед працівників постраждалих немає.

Порт Новоросійська також є критичним вузлом для транспортування нафти, зокрема об'єктів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), частками в якому володіють американські гіганти Chevron та Exxon.

Раніше повідомлялося, що Україна припинила атаки на нафтові танкери, які обслуговують цей маршрут, після звернення віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про унікальну операцію з ураження військово-морської бази в Новоросійську.

"Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську – останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту", – написав він.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ упродовж 1–8 серпня уразили 12 російських суден у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня, за даними командування СБС, було уражено 218 плавзасобів.