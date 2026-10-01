Запрацювала вільна торгівля України з Туреччиною: що зміниться для експортерів та імпортерів

З 1 жовтня 2026 року набула чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Українські експортери вже можуть користуватися передбаченими нею тарифними преференціями, тоді як пільги для імпорту турецьких товарів в Україну почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Митної служби.

Угоду між урядами України та Туреччини уклали 3 лютого 2022 року в Києві. Україна ратифікувала її законом від 14 липня 2026 року № 4932-IX.

Які товари охоплює угода

Режим вільної торгівлі поширюється на товари, що належать до глав 01–97 Гармонізованої системи опису та кодування товарів і мають українське або турецьке походження.

Для них тарифні графіки передбачають повне звільнення від мита або застосування знижених ставок залежно від категорії товару.

Водночас строки запровадження преференцій для двох напрямків торгівлі відрізняються. Для експорту українських товарів до Туреччини пільговий режим діє вже з 1 жовтня 2026 року. Для товарів турецького походження, які імпортують в Україну, він почне застосовуватися з 1 січня 2027 року.

Це означає, що український бізнес отримує можливість користуватися новими умовами експорту на три місяці раніше, ніж аналогічні преференції почнуть діяти для турецьких товарів на українському ринку.

Що потрібно для отримання митних пільг

Для застосування преференційного режиму компанія має підтвердити походження товару.

Таким підтвердженням може бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження.

Декларацію може складати уповноважений експортер відповідно до правил Пан-євро-середземноморської конвенції. Також її може оформити експортер для партії товарів загальною вартістю до 6000 євро.

Для українського експорту до Туреччини з 1 жовтня застосовуватимуться тарифні преференції, які передбачають скасування експортного мита або використання тарифної квоти. Для імпорту турецьких товарів аналогічний механізм — скасування чи зниження мита та тарифні квоти — запрацює з 1 січня 2027 року.

Для суб'єктів ЗЕД ключовою практичною зміною стає можливість зменшити митні витрати під час торгівлі товарами, які відповідають вимогам угоди щодо походження. Водночас право на пільгу залежатиме від правильного документального підтвердження походження продукції.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, відкривши шлях до запуску нового торговельного режиму між країнами.