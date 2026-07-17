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Український бізнес отримав можливість вигідніше працювати з турецьким ринком

ЗВТ із Туреччиною може підсилити експорт України
ЗВТ із Туреччиною може підсилити експорт України / Depositphotos

Ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною має розширити доступ українських товарів і послуг до турецького ринку, підтримати експорт і створити додаткові можливості для залучення інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідь Європейської Бізнес Асоціації агентству "Інтерфакс-Україна".

У ЄБА зазначають, що після набрання чинності угодою переважна більшість українських товарів зможе потрапляти на турецький ринок без мит.

Для окремих чутливих товарних позицій діятимуть тарифні квоти або перехідні механізми. Це має дати ринку час на поступову адаптацію.

В асоціації також вважають, що угода має значення для євроінтеграції України. Йдеться про поглиблення торговельних відносин із ключовими партнерами, адаптацію до сучасних правил міжнародної торгівлі та розвиток конкурентного бізнес-середовища.

Окрему перевагу угода може дати українським виробникам, які працюють із турецькими матеріалами чи комплектуючими. Після набрання чинності документом вони зможуть використовувати такі компоненти й зберігати пільговий статус походження продукції для подальшого експорту до ЄС.

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною 14 липня. Документ був підписаний у лютому 2022 року.

Угода набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур та обміну ратифікаційними грамотами між Україною і Туреччиною.

Автор:
Тетяна Гойденко