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Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною: що це дасть бізнесу
Верховна Рада України на засіданні 14 липня 2026 року ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки". Відповідний урядовий законопроєкт за реєстром № 0340 підтримала необхідна кількість народних депутатів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.
Метою ухваленого закону є завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур для того, щоб підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві угода офіційно набрала чинності.
Очікується, що документ сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами.
Окрім цього, вільна торгівля дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг у Туреччині, а також відкриє додаткові можливості для вітчизняного бізнесу щодо розширення ринків збуту, розвитку й модернізації власного виробництва.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна та Ліван розпочинають роботу над угодою про вільну торгівлю. Окрім цього, країни планують створити спільний логістичний агрохаб, взаємодіяти у сфері протимінної діяльності та обмінюватися досвідом рекультивації земель.