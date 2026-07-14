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Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною: що це дасть бізнесу

Прапор Туреччини
Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною / Unsplash

Верховна Рада України на засіданні 14 липня 2026 року ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької Республіки". Відповідний урядовий законопроєкт за реєстром № 0340 підтримала необхідна кількість народних депутатів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради України.

Метою ухваленого закону є завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур для того, щоб підписана ще 3 лютого 2022 року в Києві угода офіційно набрала чинності.

Очікується, що документ сприятиме подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами. 

Окрім цього, вільна торгівля дозволить українським товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів та послуг у Туреччині, а також відкриє додаткові можливості для вітчизняного бізнесу щодо розширення ринків збуту, розвитку й модернізації власного виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна та Ліван розпочинають роботу над угодою про вільну торгівлю. Окрім цього, країни планують створити спільний логістичний агрохаб, взаємодіяти у сфері протимінної діяльності та обмінюватися досвідом рекультивації земель.

Автор:
Максим Кольц