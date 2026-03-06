Запланована подія 2

Вільна торгівля, агрохаб та розмінування: Україна та Ліван домовились посилити співпрацю

зустріч делегацій України і Лівану
Україна та Ліван домовились про розширення торгівлі / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна та Ліван розпочинають роботу над угодою про вільну торгівлю та планують створити спільний логістичний агрохаб. Окрім економічних питань, країни домовилися про взаємодію у сфері протимінної діяльності та обмін досвідом рекультивації земель.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Делегація України відвідала Бейрут, де погодила відновлення роботи Міжурядової комісії з торговельного співробітництва.

Під час зустрічі міністр економіки та торгівлі Ліванської Республіки Амер Бісат зазначив, що Ліван зацікавлений у розширенні переліку товарів, які постачаються з України, та пропонує створити на своїй базі регіональний агрохаб. Це дозволить ефективніше розподіляти продовольство на Близькому Сході.

"Проєкт продовольчого та логістичного хабу в цій країні — це не лише про більші обсяги торгівлі. Це також про продовольчу безпеку регіону, оскільки Ліван може стати торговими воротами для українських товарів", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Окремим блоком переговорів стала протимінна діяльність. Україна готова ділитися досвідом очищення територій та відновлення ґрунтів після бойових дій. Сторони обговорили використання дронів із сенсорами для пошуку вибухонебезпечних предметів.

"В Лівані зараз створюють регіональний центр протимінної діяльності, де навчатимуться спеціалісти з розмінування різних країн Близького Сходу. Україна запропонувала, щоб українські фахівців теж змогли викладати в цьому Центрі, ділитися унікальним досвідом розмінування і зробити свій внесок в посилення безпеки в регіоні", — розповів Безкаравайний.

Для реалізації намічених планів сторони вирішили відновити роботу Міжурядової українсько-ліванської комісії. Це дозволить на міжурядовому рівні супроводжувати проєкти у сферах сільського господарства, довкілля та торгівлі.

Раніше повідомлялося, шо Україна та ОАЕ працюють над створенням агропродовольчого хабу для переробки та експорту української продукції на Близький Схід і в країни Африки.

Автор:
Тетяна Ковальчук