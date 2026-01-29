Продовольча безпека: Україна та ОАЕ планують створити агрохаб

Україна та ОАЕ працюють над створенням агропродовольчого хабу для переробки та експорту української продукції на Близький Схід і в країни Африки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Створення агрохабу в ОАЕ

Українська делегація презентувала партнерам з Об’єднаних Арабських Еміратів концепцію агропродовольчого хабу - сучасної платформи для переробки, зберігання та експорту української продукції на ринки Близького Сходу та країн Глобального Півдня.

Під час зустрічі обговорювали потенціал проєкту та можливі напрямки його практичної реалізації. Сторони підтвердили взаємну зацікавленість у продовженні співпраці, враховуючи стратегічну роль ОАЕ як регіонального лідера в країнах Перської затоки.

Результатом переговорів стало підписання Листа про наміри між Мінекономіки України та МЗС ОАЕ щодо розвитку співпраці у сфері продовольчої безпеки, зокрема щодо створення агропродовольчого хабу.

"Об’єднані Арабські Емірати є для України ключовим партнером у розвитку сучасної агропродовольчої логістики та інфраструктури переробки. Ми розглядаємо створення хабів як стратегічний елемент нової архітектури продовольчої безпеки не лише для України, а й для регіонів Близького Сходу та Африки. Ця ініціатива має значний інвестиційний потенціал і відкриває шлях до реалізації спільних проєктів із високою доданою вартістю", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року повідомлялося про те, що Україна створює агрохаб в Західній Африці. Тоді був підписаний Меморандум про взаєморозуміння з Ганою.