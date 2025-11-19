Запланована подія 2

Україна створює агрохаб в Західній Африці: деталі

Підписано меморандум із Ганою про створення Центру переробки й розподілу українських продуктів в Західній Африці / Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерство продовольства та сільського господарства Гани підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення Центру переробки й розподілу українських продуктів в Західній Африці.  Це перший крок в рамках створення українських агрохабів в Африці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що документ започатковує новий етап партнерства між країнами, розвиток аграрної співпраці, що спрямована на посилення глобальної продовольчої стабільності в регіоні.

Підписаний меморандум визначає рамки двосторонньої співпраці і передбачає:

  • спільне опрацювання можливості створення Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані, який прийматиме, перероблятиме та розподілятиме українську пшеницю та інші продукти;
  • обмін знаннями, даними, технологіями та кращими практиками у сфері сільського господарства;
  • підготовку техніко-економічного обґрунтування, проєктної документації та подальших інвестиційних угод;
  • залучення бізнесу, аграрних асоціацій, наукових установ та приватних компаній обох країн до реалізації спільних ініціатив;
  • забезпечення відповідності майбутніх проєктів екологічним, соціальним та технічним стандартам.
Україна бере на себе зобов’язання забезпечити технологічну експертизу, обладнання та технічну підтримку, а Гана – надати земельні ділянки, необхідні дозволи, доступ до інфраструктури та правові гарантії для реалізації проєкту.

"Запуск спільного Центру переробки та розподілу харчових продуктів у Гані стане важливим кроком до розширення української присутності на африканських ринках та допоможе забезпечити доступ мільйонів людей до якісної їжі", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Очікується, що реалізація домовленостей забезпечить:

  • збільшення експорту української агропродукції до країн Африки;
  • створення Центру переробки та розподілу в Гані, що стане логістичним хабом для українських продуктів;
  • залучення іноземних інвестицій у переробку, логістику та агротехнології;
  • розвиток місцевої інфраструктури та створення робочих місць у Гані;
  • зміцнення політичного та економічного партнерства між Україною та країнами Африки;
  • посилення продовольчої безпеки регіону, особливо у країнах, що залежать від імпорту зерна та борошна.

У відомстві нагадують, що у рамках ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), з 2022 року понад 320 тис. тонн сільськогосподарської продукції (пшениця та борошно, кукурудза, горох, олія) було відправлено до 18 країн Африки та Азії: Бангладеш, Джибуті, Конго, Ємен, Ефіопія, Замбія, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Сомалі, Судан, Сирія, Танзанія та Чад. В результаті трьох самітів "Зерно з України" було залучено понад 370 мільйонів доларів США донорських коштів. 

Зауважимо, Україна також планує створити логістичний агрохаб на території Єгипту.

Автор:
Світлана Манько