Україна відправила понад 280 тис.тонн агропродукції до країн Африки та Близького Сходу

Станом на кінець березня 2025 року в межах гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine Україна доставила понад 280 тисяч тонн продовольства. Наша країна залишається надійним партнером у боротьбі з голодом у найбільш вразливих регіонах світу.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства України.

За даними відомства, було відправлено:

Мозамбіку — 415,9 тонн рослинної олії;

Палестині — 553 тонни пшеничного борошна;

Сирії — 4400 тонн пшеничного борошна.

За даними Всесвітньої продовольчої програми (WFP), поставка в Сирію забезпечить продуктами харчування понад 59 тисяч сирійців протягом шести місяців.

"Ініціатива Grain from Ukraine є прикладом того, як країна, що сама зазнає російської агресії, активно протидіє глобальним викликам продовольчої безпеки та залишається надійним партнером у боротьбі з голодом у найбільш вразливих регіонах світу", — зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

За цей рік загальна сума поставок склала 331 млн доларів США. Фінансування програми організовано у форматі раундів. Поточний, третій раунд, зібрав 35,5 млн доларів підтвердженого фінансування від 29 країн-донорів.

Наступний етап поставок з обсягом фінансування 18,8 млн доларів від Канади, Швеції, Португалії та Іспанії буде спрямований до Бангладешу, Чаду, Мозамбіку, Пакистану та Сирії.

Довідково

Grain from Ukraine — міжнародна гуманітарна програма, започаткована у 2022 році за ініціативою президента Володимира Зеленського. Її мета — постачання українського продовольства до найбільш уразливих країн Африки, Азії та Близького Сходу за фінансової підтримки донорських держав і в координації з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Програма охоплює не лише зернові культури, а й інші продукти харчування, зокрема рослинну олію та борошно. Продовольчу допомогу в межах ініціативи отримали 15 країн: Джибуті, Демократична Республіка Конґо, Ефіопія, Кенія, Малаві, Мавританія, Мозамбік, Нігерія, Палестина, Сомалі, Судан, Сирія, Танзанія, Ємен та Замбія.

Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.