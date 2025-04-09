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Украина отправила более 280 тыс. тонн агропродукции в страны Африки и Ближнего Востока
По состоянию на конец марта 2025 года в рамках гуманитарной инициативы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine Украина доставила более 280 тысяч тонн продовольствия. Наша страна остается надежным партнером по борьбе с голодом в наиболее уязвимых регионах мира.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия Украины.
По данным ведомства, было отправлено:
- Мозамбика – 415,9 тонн растительного масла;
- Палестине — 553 тонны пшеничной муки;
- Сирии – 4400 тонн пшеничной муки.
По данным Всемирной продовольственной программы (WFP), поставка в Сирию обеспечит продуктами питания более 59 тысяч сирийцев в течение шести месяцев.
"Инициатива Grain from Ukraine является примером того, как сама терпящая российскую агрессию страна активно противодействует глобальным вызовам продовольственной безопасности и остается надежным партнером в борьбе с голодом в наиболее уязвимых регионах мира", — отметил министр агрополитики Виталий Коваль.
За этот год общая сумма поставок составила 331 млн. долларов США. Финансирование программы организовано в формате раундов. Нынешний, третий раунд, собрал 35,5 млн долларов подтвержденного финансирования от 29 стран-доноров.
Следующий этап поставок с объемом финансирования 18,8 млн долларов от Канады, Швеции, Португалии и Испании будет направлен в Бангладеш, Чад, Мозамбик, Пакистан и Сирию.
Справка
Grain from Ukraine — международная гуманитарная программа, начатая в 2022 году по инициативе президента Владимира Зеленского. Ее цель — поставка украинского продовольствия в наиболее уязвимые страны Африки, Азии и Ближнего Востока при финансовой поддержке донорских государств и в координации с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Программа включает не только зерновые культуры, но и другие продукты питания, в частности растительное масло и муку. Продовольственную помощь в рамках инициативы получили 15 стран: Джибути, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Кения, Малави, Мавритания, Мозамбик, Нигерия, Палестина, Сомали, Судан, Сирия, Танзания, Йемен и Замбия.
Напомним, с таном на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн. тонн.