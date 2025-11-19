Украина создает агрохаб в Западной Африке: детали

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Министерство продовольствия и сельского хозяйства Республики Гана подписали меморандум о взаимопонимании создания Центра переработки и распределения украинских продуктов в Западной Африке. Это первый шаг в рамках создания украинских агрохабов в Африке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Отмечается, что документ начинает новый этап партнерства между странами, развитие аграрного сотрудничества, направленное на усиление глобальной продовольственной стабильности в регионе.

Подписанный меморандум определяет рамки двустороннего сотрудничества и предусматривает:

совместная проработка возможности создания Центра переработки и распределения пищевых продуктов в Гане, который будет принимать, перерабатывать и распределять украинскую пшеницу и другие продукты;

обмен знаниями, данными, технологиями и лучшими практиками в сфере сельского хозяйства;

подготовку технико-экономического обоснования, проектной документации и последующих инвестиционных соглашений;

привлечение бизнеса, аграрных ассоциаций, научных учреждений и частных компаний обеих стран в реализацию совместных инициатив;

обеспечение соответствия будущих проектов экологическим, социальным и техническим стандартам.

Украина обязуется обеспечить технологическую экспертизу, оборудование и техническую поддержку, а Гана – предоставить земельные участки, необходимые разрешения, доступ к инфраструктуре и правовые гарантии для реализации проекта.

"Запуск совместного Центра переработки и распределения пищевых продуктов в Гане станет важным шагом к расширению украинского присутствия на африканских рынках и поможет обеспечить доступ миллионов людей к качественной еде", - подчеркнул он. заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык.

Ожидается, что реализация договоренностей обеспечит:

увеличение экспорта украинской агропродукции в страны Африки;

создание Центра переработки и распределения в Гане, что станет логистическим хабом украинских продуктов;

привлечение иностранных инвестиций в переработку, логистику и агротехнологию;

развитие местной инфраструктуры и создание рабочих мест в Гане;

укрепление политического и экономического партнерства между Украиной и странами Африки;

усиление продовольственной безопасности региона, особенно в странах, зависящих от импорта зерна и муки.

В ведомстве напоминают, что в рамках инициативы "Зерно из Украины" (Grain from Ukraine), с 2022 года более 320 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции (пшеница и мука, кукуруза, горох, масло) было отправлено в 18 стран Африки и Азии : Бангладеш, Джибут, Джибут Кения, Мавритания, Малави, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Палестина, Сомали, Судан, Сирия, Танзания и Чад. В результате трех саммитов "Зерно из Украины" было привлечено более 370 миллионов долларов донорских средств.

Украина также планирует создать логистический агрохаб на территории Египта.