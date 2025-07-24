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Украина готова открыть в Египте логистический агрохаб: детали сотрудничества

Игорь Жовква, рабочий кабинет
Игорь Жовква провел телефонный разговор с советницей президента Египта Фаизой Абуль-Нага. / Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор со специальным советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Фаизой Абуль-Нага. Стороны обсудили развитие двустороннего торгового сотрудничества, в том числе создание украинского логистического агрохаба на территории Египта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса президента.

Жовква подчеркнул, что Египет остается крупнейшим торговым партнером Украины на Ближнем Востоке и Африке, а объемы торговли между странами почти достигли довоенного уровня.

"Украина готова и дальше оставаться надежным гарантом продовольственной безопасности Египта. Имеем амбициозную цель - открыть в Египте региональный логистический хаб для украинского продовольствия. Работаем вместе для ее достижения", - отметил заместитель руководителя ОП

Кроме того, Украина и Египет будут также работать над активизацией сотрудничества в сфере промышленности и туризма.

Стороны во время разговора уделили особое внимание важности достижения справедливого и продолжительного мира. Игорь Жовква поблагодарил Египет за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, экспорт украинской агропродукции в Египет в 2024 году составил 1,4 млрд. долларов, что на 32% больше, чем в 2023 году. Основу поставок составляют кукуруза – 3 млн. 332 тыс. тонн, пшеница – 2 млн. 875 тыс. тонн, соевые бобы – 745 тыс. тонн, ячмень – 16,1 тыс. тонн.

Автор:
Татьяна Ковальчук