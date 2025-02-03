Украина увеличила экспорт агропродукции в Египет на 32%

Экспорт украинской агропродукции в Египет в 2024 году составил 1,4 млрд. долларов, что на 32% больше, чем в 2023 году. Основу поставок составляют кукуруза, пшеница, соевые бобы и подсолнечное масло.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

В то время как из Египта Украина импортирует цитрусовые, картофель, орехи и другие продукты.

По его словам, дальнейшую перспективу развития двустороннего партнерства между странами обсуждали во время его рабочего визита в Египет, где состоялась встреча с египетским коллегой Алаа Эль-Дин Фарук и министром снабжения и внутренней торговли Египта Шарифом Фарук.

Ключевым вопросом встречи стало возможное подписание соглашения о зоне свободной торговли между странами. Коваль отметил, что это позволит расширить ассортимент товарооборота и усилить наличие украинской агропродукции на африканском рынке. Кроме того, Египет выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в области животноводства и снабжении украинского мяса.

Стороны обсудили возможности привлечения современных технологий для улучшения переработки и хранения агропродукции, что будет способствовать уменьшению потерь продовольствия и повышению эффективности производства.

В то же время Коваль отметил существующие ветеринарные и фитосанитарные ограничения, влияющие на торговлю, и сообщил, что соответствующие профильные министерства работают над их устранением.

В переговорах с украинской стороны также приняли участие заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка и глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Украина и Египет работают над развитием сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности рассматривается возможность создания украинского центра поставок продуктов на территории Египта.