Україна збільшила експорт агропродукції до Єгипту на 32%

Експорт української агропродукції до Єгипту у 2024 році склав 1,4 млрд доларів, що на 32% більше, ніж у 2023 році. Основу поставок складають кукурудза, пшениця, соєві боби та соняшникова олія.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Тоді як з Єгипту Україна імпортує цитрусові, картоплю, горіхи та інші продукти.

За його словами, подальшу перспективи розвитку двостороннього партнерства між країнами обговорювали під час його робочого візиту в Єгипет, де відбулася зустріч з єгипетським колегою Алаа Ель-Дін Фарук та міністром постачання та внутрішньої торгівлі Єгипту Шаріфом Фарук.

Ключовим питанням зустрічі стало можливе підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами. Коваль зазначив, що це дозволить розширити асортимент товарообігу та посилити присутність української агропродукції на африканському ринку. Окрім того, Єгипет висловив зацікавленість у розширенні співпраці в галузі тваринництва та постачанні українського м’яса.

Також сторони обговорили можливості залучення сучасних технологій для покращення переробки та зберігання агропродукції, що сприятиме зменшенню втрат продовольства та підвищенню ефективності виробництва.

Водночас Коваль наголосив на наявних ветеринарних та фітосанітарних обмеженнях, які впливають на торгівлю, та повідомив, що відповідні профільні міністерства працюють над їхнім усуненням.

У переговорах з українського боку також взяли участь заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка та голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Додамо, Україна та Єгипет працюють над розвитком співпраці у сільському господарстві, зокрема розглядається можливість створення українського центру постачання продуктів на території Єгипту.