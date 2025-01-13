Взаємовигідна співпраця: в Єгипті планують створити український продовольчий хаб

Україна та Єгипет працюють над розвитком співпраці у сільському господарстві, зокрема розглядається можливість створення українського центру постачання продуктів на території Єгипту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зустрівся з новопризначеними надзвичайним і повноважним послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Баракатом Алі Еллейті.

Про українсько-єгипетську співпрацю

Сторони обговорили потенціал нарощення українсько-єгипетської співпраці у сфері сільського господарства.

Основні питання, що піднімались:

скорочення відстрочки платежів українським експортерам за поставлений товар;

скасування низки торговельних обмежень та мит;

можливість створення українського центру постачання продуктів на території Єгипту.

Міністр наголосив, що співпраця між Україною та Єгиптом має бути взаємовигідна для обох сторін. Таким чином, сторони домовились створити спільну робочу групу, яка напрацює дорожню карту для вирішення поточних питань.

Основне про товарообіг

Товарооборот по аграрній продукції між Україною та Єгиптом у 2024 році склав 1,4 млрд дол. Це на 32% більше ніж у 2023 році.

Основу українського експорту склала кукурудза, пшениця, соєві боби, олія.

З Єгипту імпортували цитрусові, картоплю, плоди горіхів.

Нагадаємо, українська компанія вийшла на ринок Єгипту з лінійкою преміального корму для тварин. Kormotech став першою українською pet food-компанією, яка розпочала експорт їжі для котів та собак на єгипетський ринок.