Українська компанія вийшла на ринок Єгипту з лінійкою преміального корму для тварин

Kormotech став першою українською pet food-компанією, яка розпочала експорт їжі для котів та собак на єгипетський ринок - із середини серпня преміальний бренд Club 4 Paws продається у зоомережах цієї країни, повідомляє пресслужба компанії.

"Єгипет – третя за розміром з найбільших та найдинамічніших економік Африки, з великим потенціалом для розвитку нашого бізнесу", – розповів Василь Яцишин, директор з управління мас-маркет брендами компанії Kormotech.

За його словами, попри економічні виклики, у країні є значний попит на якісну та доступну їжу для тварин. "Крім того, ми завжди враховуємо особливості національного менталітету країн, куди заходимо. Єгипет – арабська ісламська держава, тому ми маємо дотримуватися харчових вимог цих країн, зокрема, їжа для котів та собак має бути сертифікована відповідно до стандарту Халяль", додав Василь Яцишин.

Пресслужба компанії зазначає, що ринок Єгипту для Kormotech досить новий і великий. Півтора року тому вона підписала угоду з дистриб'ютором, і після 9 місяців, які зайняла реєстрація бренду, Kormotech вийшов на єгипетський ринок. 80 тонн корму вже відвантажені, додатково готуються до відвантаження ще 78 тонн, тобто сумарно компанія стартує із продажу 158 тонн корму Club 4 Paws.

Також повідомляється, що, згідно зі звітами Euromonitor, минулого року ринок кормів для домашніх тварин у країні становив 13,7 млн доларів, а у 2025 році очікується, що він досягне 15,3 млн доларів, а кількість домашніх тварин з 4 мільйонів у 2022 році може зрости на 90 000 завдяки урбанізації.

«Вихід на єгипетський ринок є частиною нової п'ятирічної стратегії Kormotech, яка спрямована на зростання продажів на зовнішніх ринках. Ми розширюємо географію, нарощуємо кількісну та якісну дистрибуцію на ринках, – розповів Микола Дев’ятов, директор стратегічного бізнес-напряму у країнах Південно-Східної Європи, Близького Сходу та Середньої Азії у Kormotech. – На початкових етапах це співпраця з офлайн-магазинами, але плануємо до кінця року розвинути мережу e-commerce, розширюючи дистрибуцію та покращуючи впізнаваність наших брендів на міжнародних ринках».

Нагадаємо, Kormotech виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, Гав!, Мяу!, My Love з 2003 року. Вона має виробничі потужності в Україні та ЄС, а асортимент налічує понад 650 позицій.

Компанія завершила 2023 рік з оборотом у 152 млн доларів та наростила частку продажів за кордоном до 31%. Співвідношення продажів за кордоном та в Україні нині становить 31% до 69% у тоннах відповідно.

Найбільш динамічне зростання брендів компанії, порівняно з минулорічним обсягом продажів, спостерігалося на ринках Румунії (+35%), Польщі (+11%) та Молдови (+11%). Торік Kormotech підписала контракти з партнерами з Малайзії, розпочала продажі у Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 43 країн світу. Водночас на ринку України компанія зберегла свої лідерські позиції.