Украинская компания вышла на рынок Египта с линейкой премиального корма для животных

Kormotech стал первой украинской pet food-компанией, начавшей экспорт еды для кошек и собак на египетский рынок — с середины августа премиальный бренд Club 4 Paws продается в зоосетях этой страны, сообщает пресс-служба компании.

"Египет – третья по размеру среди крупнейших и самых динамичных экономик Африки, с большим потенциалом для развития нашего бизнеса", – рассказал Василий Яцишин, директор по управлению масс-маркет брендами компании Kormotech.

По его словам, несмотря на экономические вызовы, в стране есть значительный спрос на качественную и доступную пищу для животных. "Кроме того, мы всегда учитываем особенности национального менталитета стран, куда заходим. Египет – арабское исламское государство, поэтому мы должны соблюдать пищевые требования этих стран, в частности, еда для кошек и собак должна быть сертифицирована в соответствии со стандартом Халяль".

Пресс-служба компании отмечает, что рынок Египта для Kormotech достаточно новый и большой. Полтора года назад она подписала соглашение с дистрибьютором, и после 9 месяцев, занявших регистрацию бренда, Kormotech вышел на египетский рынок. 80 тонн корма уже отгружены, дополнительно готовятся к отгрузке еще 78 тонн, то есть суммарно компания стартует с продаж 158 тонн корма Club 4 Paws.

Также сообщается, что, согласно отчетам Euromonitor, в прошлом году рынок кормов для домашних животных в стране составил 13,7 млн долларов, в 2025 году ожидается, что он достигнет 15,3 млн долларов, а количество домашних животных с 4 миллионов в 2022 году может возрасти на 90 000 благодаря урбанизации.

«Выход на египетский рынок является частью новой пятилетней стратегии Kormotech, направленной на рост продаж на внешних рынках. Мы расширяем географию, наращиваем количественную и качественную дистрибуцию на рынках, рассказал Николай Девятов, директор стратегического бизнес-направления в странах Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока и Средней Азии в Kormotech. – На начальных этапах это сотрудничество с офлайн-магазинами, но планируем до конца года развить сеть e-commerce, расширяя дистрибуцию и улучшая узнаваемость наших брендов на международных рынках».

Напомним, Kormotech производит питание для кошек и собак под брендами Optimeal, Club 4 Paws, Гав!, Мяу!, My Love с 2003 года. Он имеет производственные мощности в Украине и ЕС, а в ассортименте насчитывается более 650 позиций.

Компания завершила 2023 год с оборотом в 152 млн долларов и нарастила долю продаж за рубежом до 31%. Соотношение продаж за рубежом и в Украине составляет 31% до 69% в тоннах соответственно.

Наиболее динамичный рост брендов компании по сравнению с прошлогодним объемом продаж наблюдался на рынках Румынии (+35%), Польши (+11%) и Молдовы (+11%). В прошлом году Kormotech подписал контракты с партнерами из Малайзии, начал продажи в Финляндии, активно развивается на рынках Испании и Италии, расширив свое присутствие до 43 стран мира. В то же время на рынке Украины компания сохранила свои лидерские позиции.