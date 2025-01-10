Товарообіг сільгосппродукцією між Україною та Францією у 2024 році склав $750 мільйонів

Товарообіг сільськогосподарською продукцією між Україною та Францією у 2024 році досягнув $750 мільйонів. Україна експортувала до Франції кукурудзу, ріпак, соняшникову олію та мед.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час онлайн-зустрічі зі своєю французькою колегою Анні Женевар, пише "Укрінформ".

Згідно з інформацією, Україна експортувала до Франції кукурудзу, ріпак, соняшникову олію та мед. Натомість імпорт із Франції включав сільськогосподарську техніку, насіння та засоби захисту рослин.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи українсько-французького співробітництва в аграрному секторі, зокрема в контексті євроінтеграції України.

Коваль зазначив, що на тлі активної фази переговорів із Єврокомісією досвід та підтримка Франції мають вирішальне значення.

Міністр запропонував організувати зустрічі фахівців агродепартаментів обох країн для прискорення імплементації європейських норм в українське законодавство.

Коваль також ознайомив Женевар із результатами візиту української делегації до Сирії та закликав Францію долучитися до президентської ініціативи "Grain from Ukraine", спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки на Близькому Сході.

Анні Женевар підтвердила солідарність Франції з Україною та висловила готовність підтримувати її у впровадженні європейських стандартів. Зокрема, Франція планує направити експертів для роботи над санітарними та фітосанітарними нормами, а також благополуччям тварин.

Активізація співпраці між Україною та Францією у 2024 році свідчить про зміцнення партнерства двох країн в агросекторі, що сприяє інтеграції України до європейського ринку.

Додамо, з січня по листопад 2024 року обсяг зовнішньої торгівлі України досяг $101,9 млрд. Імпорт товарів склав $63,6 млрд, тоді як експорт — $38,3 млрд.