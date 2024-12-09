Товарообіг України за 11 місяців 2024 року склав $101,9 млрд

З січня по листопад 2024 року обсяг зовнішньої торгівлі України досяг $101,9 млрд. Імпорт товарів склав $63,6 млрд, тоді як експорт — $38,3 млрд.

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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Основні показники імпорту

Оподаткований імпорт становив $52,1 млрд, що відповідає 82% загальних обсягів ввезення. Податкове навантаження на 1 кг імпорту склало $0,51, що на 4% більше, ніж у 2023 році.

Найбільше товарів імпортували з Китаю — $13 млрд, Польщі — $6,3 млрд, Німеччини — $4,8 млрд.

Основні категорії імпортованих товарів:

Машини, устаткування та транспорт — $22,2 млрд. Надходження до бюджету: 155,5 млрд грн (29% митних платежів).

Продукція хімічної промисловості — $10,7 млрд. Надходження до бюджету: 79,6 млрд грн (15% митних платежів).

Паливно-енергетичні товари — $8,2 млрд. Надходження до бюджету: 142,3 млрд грн (27% митних платежів).

Основні показники експорту

Найбільше українських товарів експортували до Польщі — $4,4 млрд, Іспанії — $2,7 млрд, Німеччини — $2,7 млрд.

Трійка найпопулярніших експортних товарів:

Продовольчі товари — $22,6 млрд;

Метали та вироби з них — $4,1 млрд;

Машини, устаткування та транспорт — $3,2 млрд.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців 2024 року при митному оформленні товарів, що підлягають вивізному митному оподаткуванню, до державного бюджету було сплачено 270,3 млн грн.

Нагадаємо, протягом січня-жовтня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 57,4 млрд доларів, а експортували – на 34,6 млрд доларів. Загальний товарообіг становив 92 млрд доларів. При цьому за три квартали 2024 року товарообіг України склав майже 82 млрд доларів.