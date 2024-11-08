Товарообіг України з початку року досяг $92 млрд

Протягом січня-жовтня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 57,4 млрд доларів, а експортували – на 34,6 млрд доларів. Загальний товарообіг становив 92 млрд доларів.

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Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що при цьому оподаткований імпорт склав 47,4 млрд доларів, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2024 року склало 0,51 дол/кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — 11,6 млрд доларів;

Польща — 5,6 млрд доларів;

Німеччина — 4,4 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на 4 млрд доларів;

Німеччини — на 2,4 млрд доларів;

Іспанії — на 2,4 млрд доларів.

Які товари імпортували та експортували найбільше

Згідно з повідомленням Держмитслужби, у загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 20,3 млрд доларів;

продукція хімічної промисловості — 9,3 млрд доларів;

паливно-енергетичні — 8,7 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 20,3 млрд доларів;

метали та вироби з них — 3,8 млрд доларів;

машини, устаткування та транспорт — 2,9 млрд.

Повідомляється, що за 10 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 251,7 млн грн.

Нагадаємо, що за три квартали 2024 року товарообіг України склав майже 82 млрд доларів.