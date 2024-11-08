Товарооборот Украины с начала года достиг $92 млрд

В январе-октябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 57,4 млрд долларов, а экспортировали — на 34,6 млрд долларов. Общий товарооборот составил 92 млрд долларов.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что при этом облагаемый налогом импорт составил 47,4 млрд долларов, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2024 года составила 0,51 долл/кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — 11,6 млрд долларов;

Польша – 5,6 млрд долларов;

Германия — 4,4 млрд долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на 4 млрд долларов;

Германию — на 2,4 млрд долларов;

Испанию – на 2,4 млрд долларов.

Какие товары импортировали и экспортировали больше всего

Согласно сообщению Гостаможслужбы, в общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — 20,3 млрд долларов;

продукция химической промышленности — 9,3 млрд долларов;

топливно-энергетические – 8,7 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — 20,3 млрд долларов;

металлы и изделия из них – 3,8 млрд долларов;

машины, оборудование и транспорт – 2,9 млрд.

Сообщается, что за 10 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн грн.

Напомним, что за три квартала 2024 года товарооборот Украины составил около 82 млрд долларов.