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Товарооборот Украины с начала года достиг $92 млрд
В январе-октябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 57,4 млрд долларов, а экспортировали — на 34,6 млрд долларов. Общий товарооборот составил 92 млрд долларов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Отмечается, что при этом облагаемый налогом импорт составил 47,4 млрд долларов, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2024 года составила 0,51 долл/кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — 11,6 млрд долларов;
- Польша – 5,6 млрд долларов;
- Германия — 4,4 млрд долларов.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на 4 млрд долларов;
- Германию — на 2,4 млрд долларов;
- Испанию – на 2,4 млрд долларов.
Какие товары импортировали и экспортировали больше всего
Согласно сообщению Гостаможслужбы, в общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — 20,3 млрд долларов;
- продукция химической промышленности — 9,3 млрд долларов;
- топливно-энергетические – 8,7 млрд долларов.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — 20,3 млрд долларов;
- металлы и изделия из них – 3,8 млрд долларов;
- машины, оборудование и транспорт – 2,9 млрд.
Сообщается, что за 10 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн грн.
Напомним, что за три квартала 2024 года товарооборот Украины составил около 82 млрд долларов.