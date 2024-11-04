В октябре украинский экспорт стал рекордным за весь 2024 год: что и кому продаем

В октябре украинский экспорт в денежном эквиваленте стал рекордным за весь 2024 год. Украина экспортировала товаров за месяц более чем на $3,8 млрд — на 18,7% больше, чем в сентябре текущего года. Всего с начала года экспорт товаров составил почти $34,6 млрд.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, существенный рост экспорта в октябре стал возможным благодаря увеличению поставок агропродукции. В октябре экспорт морским транспортом вырос на 28,2% в денежном эквиваленте и на 37,1% в весе.

Так, экспорт агропродукции вырос в октябре по стоимости на 32,3%, а в весе – на 33,8%. Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 10,9 млн. тонн, что на 26,2% больше, чем в сентябре этого года.

Как прогнозируют в Минэкономики, учитывая текущую динамику экспорта в товаре, нынешний экспорт в денежном эквиваленте превысит прошлогодние показатели. В 2023 году был на уровне $36,2 млрд.

Что и куда экспортируем

За десять месяцев 2024 Украина уже экспортировала товаров больше, чем за весь прошлый год. Это предварительно 110 млн. тонн в целом за 10 месяцев текущего года против 100 млн. тонн в 2023 году.

Как рассказал заместитель министра экономики Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка, больше всего в октябре Украина экспортировала по стоимости:

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (на $447,2 млн или 481,3 тыс. т);

кукурузу (на $363,6 млн или 1,9 млн т);

пшеницу (на $318,2 млн или 1,6 млн т);

соевые бобы (на $260 млн или 675 тыс. т);

семена рапса (на $239,2 млн или 476,3 тыс. т);

железную руду и концентраты (на $166,8 млн или 2,5 млн т).

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу, Германию, Испанию, Италию и Турцию.

В целом в октябре в страны ЕС Украина экспортировала товаров на $2,38 млрд (на 15,8% больше, чем в сентябре).

Добавим, за первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно на 9,9 млн тонн. Их стоимость выросла на 1,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 51,2 млрд долларов, а экспортировали — на 30,7 млрд долларов. Общий товарооборот составил 81,9 млрд. долларов.