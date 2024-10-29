Кабмин ввел новое регулирование экспорта зерна, меда и орехов: только по разрешенным ценам

Кабинет министров ввел на период военного положения в Украине режим экспортного обеспечения в отношении операций экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 29 октября.

Речь идет об экспорте пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслина), ржи, ячменя, овса, кукурузы, семян подсолнечника, рапса, соевых бобов, а также натурального меда и грецких орехов.

Правительство при этом отменило экспериментальный проект по верификации экспортеров зерна, который был введен 31 октября 2023 года постановлением №1132 и должен был действовать до конца 2024 года. В свою очередь, определено, что теперь экспорт указанных товаров будет происходить в порядке и на условиях, определенных статьей 19-2 закона о внешнеэкономической деятельности.

Указанная статья, внесенная в закон в мае 2024 года, дала Кабмину право на введение нового механизма экспорта указанных товаров, которым он и воспользовался.

Напомним, что против принятия соответствующего закона, инициированного комитетом Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в свое время выступала Европейская Бизнес Ассоциация.

Принятый в итоге механизм предусматривает запрет экспорта указанных товаров компаниями, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, а также в случае если внешнеторговые контрактные цены ниже, чем минимально допустимые экспортные цены на эти товары, утвержденные приказом Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно закону, эти минимально допустимые экспортные цены будут исчисляться в долларах. При этом учитываться будут предусмотренные законодательством Украины условия поставки и расчеты, состояние конъюнктуры внешних и внутренних рынков, ценовая информация и прогнозы возможных ценовых колебаний, контрактная практика по соответствующему товару на соответствующем рынке и "другая информация конъюнктурно-ценового характера".

Министерство должно обновлять своими приказами минимально допустимые экспортные цены каждый десятый календарный день месяца, а если такой день приходится на выходной – то на следующий рабочий день.

После этого оно должно сообщить об утвержденных ценах Государственной налоговой и Государственной таможенной службам, а также опубликовать их на своем сайте. При этом предусмотрено, что если этого не произойдет в течение дня после утверждения, будут применяться ранее утвержденные цены, указанные на сайте Минагрополитики. При своевременной же публикации цены будут применяться со дня, следующего за днем публикации на сайте.

В то же время режим не будет применяться к операциям экспорта транспортными средствами коммерческого назначения запасов, задекларированных в соответствии со статьей 229 Таможенного кодекса.

Также он не будет действовать (при условии экспорта плательщиком НДС и в сопровождении фитосанитарного сертификата) для следующих товаров: спельта (полба), посевная рожь, посевной ячмень, посевной овес, гибриды посевной кукурузы, соевые бобы для посева, семена рапса для посева с низким содержанием эруковой кислоты и семена подсолнечника для посева.

Как пояснил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, меры введены с целью минимизации схем нарушения законодательства, вывода значительной части экономики из тени и увеличения поступлений в государственный бюджет.

В Минэкономики отмечают, что, по данным Бюро экономической безопасности и Государственной налоговой службы, за неполные восемь месяцев этого года было экспортировано более 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью более 50 миллиардов гривен "с признаками риска невозврата валютной выручки".