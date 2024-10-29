Кабмін запровадив нове регулювання експорту зерна, меду та горіхів: тільки за дозволеними цінами

Кабінет міністрів запровадив на період дії воєнного стану в Україні режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 29 жовтня.

Йдеться про експорт пшениці і суміші пшениці та жита (меслину), жита, ячменя, овесу, кукурудзи, насіння соняшнику, ріпаку, соєвих бобів, а також натурального меду та волоських горіхів.

Уряд скасував експериментальний проект з верифікації експортерів зерна, який було запроваджено 31 жовтня 2023 року постановою №1132 і який мав діяти до кінця 2024 року. Натомість визначено, що тепер експорт зазначених товарів відбуватиметься у порядку та на умовах, визначених статтею 19-2 закону про зовнішньоекономічну діяльність.

Зазначена стаття, внесена до закону в травні 2024 року, дала Кабміну право на запровадження нового механізму експорту вказаних товарів, яким він наразі й скористався.

Нагадаємо при цьому, що проти ухвалення відповідного закону, ініційованого комітетом Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, свого часу виступала Європейська Бізнес Асоціація.

Ухвалений зрештою механізм передбачає заборону експорту вказаних товарів компаніями, які не є платниками податку на додану вартість, а також у випадку якщо зовнішньоторговельні контрактні ціни є нижчими, ніж мінімально допустимі експортні ціни на ці товари, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно закону, ці мінімально допустимі експортні ціни обчислюються у доларах. При цьому враховуються передбачені законодавством України умови поставки і розрахунків, стан кон’юнктури зовнішніх та внутрішніх ринків, цінова інформація та прогнози щодо можливих цінових коливань, контрактна практика щодо відповідного товару на відповідному ринку та "інша інформація кон’юнктурно-цінового характеру".

Міністерство має оновлювати своїми наказами мінімально допустимі експортні ціни кожного десятого календарного дня місяця, а якщо такий день припадає на вихідний - наступного за ним робочого дня.

Після цього воно має повідомити про затверджені ціни Державній податковій та Державній митній службам, а також опублікувати їх на своєму сайті. При цьому передбачено, що якщо цього не відбудеться протягом дня після затвердження, застосовуватимуться попередньо затверджені ціні, які вказані на сайті Мінагрополітики. При вчасній публікації ціни застосовуватимуться з дня, наступного за днем публікації на сайті.

Натомість режим не застосовуватиметься до операцій експорту припасів транспортними засобами комерційного призначення, задекларованих відповідно до статті 229 Митного кодексу.

Також він не діятиме (за умови експорту платником ПДВ та у супроводі фітосанітарного сертифіката) для наступних товарів: спельта (полба), насіннєве жито, насіннєвий ячмень, насіннєвий овес, гібриди насіннєвої кукурудзи, соєві боби для сівби, насіння ріпаку для сівби з низьким вмістом ерукової кислоти та насіння соняшнику для сівби.

Як пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, заходи запроваджено з метою мінімізації схем порушення законодавства, виведення значної частини економіки з тіні та збільшення надходжень до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначають, що, за даними Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби, за неповні вісім місяців цього року було експортовано понад 5 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції вартістю понад 50 мільярдів гривень "з ознаками ризику неповернення валютної виручки".