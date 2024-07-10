НБУ збільшив строки повернення валютної виручки для аграріїв – Гетманцев

Національний банк збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції до 120 днів. Раніше цей період становив 90 днів.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це назріле рішення значно підтримає наших експортерів, що переорієнтовуються на азійський та африканський ринок", – зазначив він.

Водночас офіційної інформації від регулятора наразі немає.

Збільшення строків повернення валюти від експорту зерна

Раніше голова НБУ Андрій Пишний під час засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики заявляв, що в Нацбанку вивчають клопотання уряду про збільшення терміну обовʼязкового повернення валютної виручки для агровиробників з 90 до 120 днів.

"Ми розглядаємо зараз відповідне клопотання уряду про збільшення термінів повернення валютної виручки з 90 до 120 днів. І мені видається, що ми наближаємося до загальноприйнятної позиції", — сказав Пишний, відповідаючи на запитання народних депутатів.

За словами голови НБУ, регулятор зацікавлений в тому, щоб експортна експансія все ж реалізовувалась максимально ефективно, але водночас нагадує, що експортна виручка — це головне джерело наповнення золотовалютних резервів.

"За потребами аграріїв ми також бачимо проблему зростання обсягів неповернення експортної виручки, тому так прискіпливо підходимо до цього питання. Наш сьогоднішній діалог із галузевими асоціаціями, Міністерством економіки є дуже корисним для пошуку саме тієї моделі, яка дозволяє водночас врахувати інтереси галузі та не підважити надходження експортної валютної виручки. Відбувається ефективна комунікаційна робота, і я налаштований оптимістично", — підкреслив Пишний.

Чому встановили термін в 90 днів

Голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що компанії-експортери не повернули до України близько $8 млрд валютної виручки. За його словами, є експортери, які намагаються взагалі виручку не повертати.

1 листопада 2023 видання Bloomberg написало, що українські експортери сільськогосподарської продукції не повернули в Україну близько 3 мільярдів доларів доходів після вторгнення Росії в країну, посилюючи тиск на валютні резерви країни.

Тоді НБУ встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту низки сільгосптоварів на рівні 90 календарних днів замість строку в 180 днів.

"Воно (це рішення - ред) покликано посилити дисципліну дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів та забезпечити повернення валютної виручки в установлені граничні строки розрахунків за окремими операціями з експорту товарів", - заявили в НБУ.

Проте, за тиждень до цього, бізнес закликав владу не допустити подальшого скорочення граничних строків повернення валютної виручки. Більш того, від такого наміру закликав відмовитися комітет Ради з питань економічного розвитку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com