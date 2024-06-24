Уряд рекомендує НБУ збільшити на три місяці строки розрахунків за операціями експорту-імпорту

Кабінет Міністрів надав можливість Національному банку України встановлювати винятки щодо граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості, а також рекомендував збільшити терміни повернення валютного виторгу від експорту товарів у галузі металургії та зерна.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 21 червня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що Уряд надав можливість Нацбанку встановлювати винятки зі строків розрахунків за операціями експорту-імпорту для виконавців державних контрактів з оборонних закупівель.

"Це важливо для підприємств, які, наприклад, хочуть посилити свої потужності та потребують високотехнологічного імпортного обладнання, яке довго виготовляється", - пояснюють в Мінекономіки.

Також за ініціативи Федерації роботодавців та після консультацій з бізнесом Уряд рекомендував регулятору збільшити граничні строки за операціями з експорту-імпорту низки товарів.

Йдеться, зокрема, про продукцію машинобудування – верстати, станки, техніку тощо.

"Це все те, що допоможе нашим виробникам налагодити чи розширити виробництво. Рішення стосується також позицій, експорт яких ускладнився через обмеження у роботі портів. Наприклад продукції металургії чи агросектору», — підкреслила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням Уряду, Нацбанку рекомендується збільшити зі 180 до 270 днів розрахунки за операціями експорту-імпорту, зокрема:

верстати для обробки різних матеріалів, в т.ч. лазерні, токарні верстати, оброблювальні центри і т.д.

водоструминні різальні машини;

машини (включаючи преси) для обробки металів;

машини та апарати для паяння або зварювання;

шасі, кузови, причепи та напівпричепи тощо;

машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту;

труби та трубки;

електричні двигуни та генератори;

шасі з установленими двигунами й т.ін.

Крім того, Уряд рекомендує НБУ збільшити з 90 до 120 днів граничні строки розрахунків на деякі товари агровиробництва, зокрема, пшеницю, жито і т.ін.

НБУ відмовився збільшити строки повернення валютної виручки

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що розширити терміни повернення валютної виручки зараз неможливо.

"За останній місяць ми отримали низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях, але ми поки що не вбачаємо достатніх підстав для цього. НБУ не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки. Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі – позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі – дуже небезпечно. Завдання НБУ – зберегти стійкість валютного ринку, що, в тому числі, важливо для відновлення економіки", - пояснив Пишний.

Він навів такі цифри: після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за І квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило 134 млн дол. США на місяць. Натомість у другому півріччі 2023 році воно було від’ємним (в середньому -1,3 млрд дол. США на місяць).

"Ураховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше, до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті і узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами", - підкреслив очільник НБУ.