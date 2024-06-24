Правительство рекомендует НБУ увеличить на три месяца сроки расчетов по операциям экспорта-импорта

Кабинет Министров предоставил возможность Национальному банку Украины устанавливать исключения по предельным срокам расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для оборонной промышленности, а также рекомендовал увеличить сроки возврата валютной выручки от экспорта товаров в отрасли металлургии и зерна.

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Соответствующее решение правительство приняло на заседании 21 июня, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что правительство предоставило возможность Нацбанку устанавливать исключения из сроков расчетов по операциям экспорта-импорта для исполнителей государственных контрактов по оборонным закупкам.

"Это важно для предприятий, которые, например, хотят усилить свои мощности и нуждаются в высокотехнологичном импортном оборудовании, которое долго производится", - объясняют в Минэкономики.

Также по инициативе Федерации работодателей и после консультаций с бизнесом правительство рекомендовало регулятору увеличить предельные сроки по операциям по экспорту-импорту ряда товаров.

Речь идет, в частности, о продукции машиностроения – станки, станки, технику и т.д.

"Это все то, что поможет нашим производителям наладить или расширить производство. Решение касается также позиций, экспорт которых усложнился из-за ограничений в работе портов. Например, продукции металлургии или агросектора», — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно решению Правительства, Нацбанку рекомендуется увеличить со 180 до 270 дней расчеты по операциям экспорта-импорта, в частности:

станки для обработки разных материалов, в т.ч. лазерные, токарные станки, обрабатывающие центры и т.д.

водоструйные резательные машины;

машины (включая прессы) для обработки металлов;

машины и аппараты для пайки или сварки;

шасси, кузова, прицепы и полуприцепы;

машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки или обработки почвы;

трубы и трубки;

электрические двигатели и генераторы;

шасси с установленными двигателями и т.п.

Кроме того, правительство рекомендует НБУ увеличить с 90 до 120 дней предельные сроки расчетов на некоторые товары агропроизводства, в частности, пшеницу, рожь и т.п.

НБУ отказался увеличить сроки возврата валютной выручки

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что расширить сроки возврата валютной выручки сейчас невозможно.

"За последний месяц мы получили ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, но мы пока не усматриваем достаточных оснований для этого. У НБУ нет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный Спрос на иностранную валюту, вторые – скажутся на уменьшении предложения. Делать сиюминутно разновекторные вещи – очень опасно", - отмечал глава НБУ.

Он привел следующие цифры: после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре 2023 года для аграрной продукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за I квартал 2024 года было положительным и в среднем составило 134 млн. дол. США в месяц. Во втором полугодии 2023 года оно было отрицательным (в среднем -1,3 млрд долл. США в месяц).

"Учитывая все это, запросы об увеличении предельных сроков расчетов по аграрной продукции до 180 дней, а тем более до 360 дней по отдельным отраслям должны быть пересмотрены и согласованы с нашими возможностями и приоритетами", - подчеркнул Пышный.