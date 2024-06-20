В августе заработает механизм минимальных цен на экспорт украинского зерна

Новые правила по предотвращению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по ценам ниже официальных минимальных цен, который ввела Верховная Рада для борьбы с черным экспортом, начнут действовать не раньше августа.

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Об этом пишет Reuters.

Новый механизм экспортных цен будет распространяться на поставки пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сои, рапса и других сельскохозяйственных товаров.

Нарушения в результате войны с Россией привели к наличным внутренним закупкам некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов и экспорту по искусственно заниженным ценам, чтобы избежать налогов.

Правительство Украины разработало расчеты по установлению минимальных экспортных цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции для увеличения поступлений.

Согласно новым правилам, минимально допустимые экспортные цены будут рассчитываться на основе данных Гостаможслужбы с учетом условий поставки за предыдущий месяц с применением 10% дисконта.

"Я не ожидаю, что это произойдет раньше августа", - сказал замминистра сельского хозяйства Михаил Соколов на онлайн-встрече с аналитиками и трейдерами.

Украинский парламент в мае принял изменения в закон, вводящие новые правила, и Соколов заявил, что закон вступит в силу 1 июля. Также он отметил, что для запуска механизма минимальных цен еще предстоит принять ряд правительственных документов, но не назвал точную дату, когда новая процедура начнет действовать.

Механизм агроэкспорта

Документ дает Кабмину право запустить механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции. Это должно обеспечить большие валютные поступления в государство и положительно отразиться на стабильности национальной валюты.

Кроме того, вводится новый механизм, предусматривающий регистрацию налоговых накладных по операциям по экспорту агропродукции (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс, семена подсолнечника, масло, жмыхи и т.п.) исключительно плательщиками НДС. То есть неплательщик не сможет вывезти агропродукцию.

Так, законопроектом №10168-2 предлагается отменить режим экспортного обеспечения для экспорта ряда агропромышленных продуктов. В то же время устанавливается запрет по указанным операциям "зачисление встречных требований; использование счетов резидентов, открытых за границей, для получения денежных средств от нерезидентов; использование других форм денежных расчетов с нерезидентом, не предусматривающих движение средств из-за границы на счета резидентов в Украине".

Также предлагается уточнить требования к реквизитам налоговой накладной и особенности регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, представленных для регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

В то же время законопроект №10169 обязывает экспортеров вносить информацию о реквизитах соответствующей налоговой накладной в таможенную декларацию, а также предоставляет полномочия Минагрополитики устанавливать минимальные экспортные цены на зерно и подсолнечное масло.

Член аграрного комитета ВР Сергей Лабазюк в свою очередь сообщил, что проекты №10168-2 и №10169-2 являются комплексными и регулируют 2 блока:

вопросы вывоза агропродукции с усиленным контролем возврата валютной выручки;

особенности арендной ставки земель общества 100% акций которого принадлежат государству

Как сообщил Лабазюк, вводится механизм режима "экспортного обеспечения".

По словам нардепа, если в течение сроков валютного контроля (сейчас 90 дней) резидент получил валюту в Украине — регистрируешь расчет корректировки в налоговую накладную с 14% на 0%.

"Таким образом, те черные экспортеры, которые не возвращают в государство валюту, вынуждены будут хорошо за это заплатить", пояснил Лабазюк.

Агросообщество недовольно изменениями процедуры администрирования экспорта

Напомним, аграрии выступили против законопроектов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества. Речь идет о законопроектах № 10168-2 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров", и № 10169-2 - "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров.

В УКАБ отметили, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.