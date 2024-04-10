Бизнес просит не создавать ручное регулирование агросектора

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не создавать ручное регулирование агросектора.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

В ассоциации отмечают, что меры контроля того или иного направления в стране должны соответствовать признакам рискованности конкретной трансакции.

"Пока же из того, что Европейская Бизнес Ассоциация слышит от компаний, далеко не всегда такое соответствие имеет место. В частности, это касается осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, в частности, зерновых и масличных культур", - объясняют в ЕБА.

Меры контроля должны отличаться

В ЕБА отмечают, что меры контроля за поставками, осуществляемые компаниями с мировым именем и продолжительным опытом работы на украинском рынке, должны быть отличными от мер, применяемых к компаниям, которые можно отнести к более рискованному профилю проверки. Следовательно, должны быть установлены четкие критерии, по которым можно определять потенциальную рискованность сделок, исходя из характеристик задействованных сторон.

Отдельно следует отметить, что из-за важности экспорта сельскохозяйственной продукции, некоторые компании в порядке, определенном законодательством, получили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Следовательно, эффективное выполнение своих функций такими компаниями должно стать приоритетом при внедрении упомянутых мер контроля.

Законопроекты №10168-2 и №10169-2 могут создать коррупционные риски

"В то же время два законопроекта - №10168-2 и №10169-2, которые 21 ноября 2023 года были приняты ВРУ за основу с доработкой положений, а 4 апреля 2024 года были предложены Комитетом ВРУ по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики к рассмотрению в втором чтении - вероятно, создадут коррупционные риски из-за возможной установки ручного режима регулирования агроэкспорта", - предостерегают в ЕБА.

Там подчеркивают, что сообщество уже высказывало свои комментарии и предостережения к данным документам, однако вопросы все еще остаются. Так, по данным представителей бизнеса, существует высокая вероятность, что до второго чтения в законопроекте №10168-2 останутся нормы о возможности блокирования налоговых накладных на экспорт. Следует отметить, что блокировка налоговой накладной в контексте данного механизма будет означать блокировку физического экспорта товара (в отличие от ныне действующего механизма блокирования налоговых накладных внутри страны, когда такая блокировка не влечет за собой остановку товародвижения, а лишь влечет неполучение налогового кредита покупателем).

Так что эксперты Комитета зерновых и масличных культур Европейской Бизнес Ассоциации предостерегают, что следствием физической блокировки экспорта может стать коллапс целой системы морских портов Украины. Дополнительно это существенно снизит поступление валютной выручки в экономику Украины, чего сейчас нельзя допускать.

Кроме этого, представители бизнеса выражают обеспокоенность по поводу возможного установления полномочия налоговых органов блокировать экспорт путем признания реальных торговых операций фиктивными.

Бизнес не поддерживает порядок установления цен

Еще одним положением, которое не поддерживает бизнес-сообщество, является порядок установления минимально допустимых экспортных цен.

"Да, минимально допустимые экспортные цены будут устанавливаться один раз в месяц, что недостаточно и во многих случаях может не отражать реальный уровень цен на рынке аграрной продукции в соответствующий момент времени. Следствием внедрения такого механизма будет невозможность заключения или выполнения контрактов по ценам, которые есть на самом деле рыночными, а установленный государством минимум цен устаревший по времени", - объясняют в ЕБА.

Также было установлено, что в обоих законопроектах прописаны нормы так, что запретят смешивание пшеницы для достижения необходимых экспортных спецификаций и является критическим для агроотрасли.

В то же время, согласно тексту обоих законопроектов, минимальные экспортные цены по пшенице будут формироваться по классам, поскольку им доступна информация о внутреннем рынке Украины, и тогда становится непонятным с каким классом Государственная таможенная служба Украины должна сравнивать цену экспортного контракта на смешанную пшеницу.

Учитывая вышеизложенное, Европейская бизнес ассоциация просит подходить взвешенно и обдуманно к процессу законодательных изменений в части экспорта аграрной продукции. Сообщество обращается к власти и просит не принимать эти рисковые для рынка и государства законодательные инициативы.

Агросообщество также не удовлетворено изменениями процедуры администрирования экспорта

Напомним, аграрии выступили против законопроектов, которые усложняют механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества. Речь идет о законопроектах № 10168-2 - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров", и № 10169-2 - "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по усовершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров.

В УКАБ отметили, что указанные проекты законов не учитывают оговорки и предложения агросообщества и содержат очевидные недостатки.

Кроме того, сейчас в Украине готовится законопроект, который ужесточит требования к легализации экспорта зерна, поскольку есть большое количество земель, обрабатываемых без документов, а зерно, которое фермеры собирают с этих земель, является "черным", рассказал Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады Советы по финансам, налоговой и таможенной политике.

В ноябре Украинская зерновая ассоциация (УЗА) выразила глубокую обеспокоенность возможной полной остановкой экспорта зерна из Украины. Причиной этого является принятие Верховной Радой определенных законодательных изменений экспорта зерновых и масличных, которые вызывают противоречия в законодательстве, особенно в налоговой сфере.

УЗА особенно возмущена принятием законопроектов 10168-2 и 10169-2, которые были приняты без участия бизнес-ассоциаций, что может привести к введению правил, которые невозможно выполнить, и соответственно к параличу на рынке зерна и полной остановке его экспорта из Украины.

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