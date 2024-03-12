Посевная-2024: увидим ли заброшенные поля

К 2024 году эксперты ожидают сокращения урожая основных с/х культур на 12-17% по сравнению с прошлым годом. Прогнозируется и смена культур под посев. К сожалению, следует ожидать и увеличения количества незасеянных участков, хотя эксперты уверяют: явление не станет массовым в агробизнесе.

Прогноз Министерства аграрной политики предполагает сокращение посевных площадей под кукурузой и подсолнечником в 2024 году. На смену им сельхозсектор планирует нарастить площади для выращивания рапса, сои, ярового ячменя и пшеницы.

Ожидается, что в сезоне 2023-2024 гг. яровыми культурами засеют меньше, чем в 2023 году, когда общие посевные площади составили 12,75 млн га. Из-за неблагоприятных погодных условий осенью прошлого года в Украине посеяли меньше озимых пшеницы и ячменя: 4,2 млн га против почти 4,4 млн га в 2022 году. Поэтому в сезоне 2024 года пустующие площади придется засевать яровыми культурами.

Урожай-2024: ожидания экспертов

Часть прошлогоднего урожая остается не собранной и в 2024 году, объясняет генеральный директор УАК Павел Коваль. В 2023 году Украина намолотила достаточно много – 79 млн тонн основных сельхозкультур, но на некоторых полях кукуруза перезимовала в полях и до сих пор собирается. Более того, в 2024 году не собранными остаются и небольшие объемы сои и подсолнечника, но их качество оставляет желать лучшего. Поэтому окончательный урожай 2023 года может оказаться еще выше, добавляет эксперт.

Ассоциация УКАБ прогнозирует, что в 2024 году Украина может собрать 65-69 млн тонн зерновых и масличных.

Прогноз USDA по основным сельхозкультурам близок к украинским оценкам: всего ожидается 67,4 млн тонн, из них 29,5 млн тонн кукурузы, 23,4 млн тонн пшеницы, 14,5 млн тонн масличных культур.

Если оценки прогнозной урожайности отечественного Минагро перемножить на расчеты эксперта по сельскому хозяйству USDA Дениса Соболева по площади посевов яровых культур в 2024 году, то приблизительный валовой урожай яровых культур будет следующим: Кукуруза – 29 млн тонн;



Подсолнечник – 11,4 млн тонн;



Соя – 5,1 млн тонн;



Ячмень – 4,1 млн тонн;



Пшеница – 2,4 млн тонн;

Рапс – 0,9 млн тонн.

Суммарно урожай основных яровых культур можно оценить в 52,9 млн. тонн. Учитывая почти 6 млн га под озимыми, общий валовой урожай на 2024 год можно прогнозировать на уровне 68,5 млн. тонн. Дополнительные расчеты на базе опросов фермеров и данных Минагро (Приховати)

Перспективы основных культур

Структурные изменения в структуре посевных площадей будут, но кардинально не изменят баланс культур в 2024 году по сравнению с прошлым годом, поясняет гендиректор УАК. Причины для сокращения площадей:

Кукуруза на силос. В Украине сокращается поголовье КРС и уменьшается спрос на эту фуражную культуру;

на силос. В Украине КРС и уменьшается спрос на эту фуражную культуру; Пшеница . Площади посевов сейчас меньше прошлогодних, но аграрии еще могут досеять яровую пшеницу там, де не засеяли осенью из-за низких цен на культуру и неблагоприятные погодные условия;



. Площади посевов сейчас меньше прошлогодних, но аграрии еще могут досеять яровую пшеницу там, де не засеяли осенью из-за низких цен на культуру и неблагоприятные погодные условия; Ячмень . Из-за сложностей с логистикой к основным покупателям из стран MENA ) и Азии его производство сокращается третий год подряд. К сожалению, украинские позиции на мировом рынке ячменя активно осваивают конкуренты, в. т. ч и РФ;

. Из-за сложностей с логистикой к основным покупателям из стран ) и Азии его производство сокращается третий год подряд. К сожалению, украинские позиции на мировом рынке ячменя активно осваивают конкуренты, в. т. ч и РФ; Гречка, овес, просо. В прошлом году эти культуры сеяли активно, поэтому сейчас производители подстраиваются под имеющийся спрос;

Посевные площади вырастут для:

Сои , как самой рентабельной культуры 2023 года. Прирост площадей не будет очень значительным из-за климатических особенностей Украины, необходимости иметь специальную технику, оборудование и агрономический опыт для ее выращивания;

Рапса . Сильного роста не следует ожидать из-за сложной и более дорогой системы его обработки СЗР;

Подсолнечника . Ожидается сохранение площадей посевов или минимальный прирост этой базовой культуры для украинского растениеводства;

На 2024 год рентабельными будут масличные культуры: подсолнечник, соя и рапс. Данные: исследование "Украина: влияние войны на прибыльность сельскохозяйственного производства"

Отдельно эксперт обращает внимание на сахарную свеклу. Ожидается, что в 2024 году им засеют 210-230 тыс. га, и в последующие годы эта цифра не будет сильно меняться. Культура рентабельна в Украине, но ее активную культивацию сдерживают несколько факторов:

Потребность в специализированной технике и оборудовании; Необходимость заключить договор с сахарным заводом на сбыт урожая; Усложнение экспорта сахара из - за возможных ограничений в торговле с ЕС .

Среди перспективных нишевых культур Павел Коваль выделяет некоторые бобовые (чечевицу, нут), кориандр, лен-кудряш и горчицу.

Эксперт по сельскому хозяйству USDA Денис Соболев советует присмотреться к техническим конопли. Их станет проще выращивать из-за упрощения госрегулирования после принятия в 2023 году законопроекта о медицинском каннабисе. Также через несколько лет интересным направлением станут растения с ГМО, когда государство примет необходимые для развития области постановления.

Сложность логистики определяет цены на зерно

Украина не может навязать мировому рынку свои цены на сельхозпродукцию , поскольку не является ключевым производителем аграрного сырья, подчеркивает Денис Соболев. Страна производит до 8% мирового зерна и 6,6% масличных, поэтому цены определяют основные глобальные игроки.

При этом стоимость украинской сельхозпродукции сильно коррелирует с экспортными возможностями: они снижаются после возникновения проблем с логистикой. Специфика агросектора не позволяет остановить экспорт и дождаться лучших цен, поскольку аграриям нужно пополнять оборотные средства, даже за счет продажи зерна по невыгодным ценам.

4,9 млн тонн Средний месячный объем с/х экспорта за время войны

С 2020 года и до начала полномасштабной войны средний агроэкспорт из Украины составлял 5,3 млн. тонн, добавляет Денис Соболев. Из-за морской блокады украинских портов его объемы значительно снизились в 2022 году, но благодаря возобновлению работы портов Великой Одессы средний показатель экспорта за время полномасштабной войны удалось довести до 4,9 млн тонн.

“У Украины есть неплохие шансы не только экспортировать урожай этого года, но и вывести переходные запасы, которые могут остаться в 2023/2024 МГ. Если экспортировать 3,9-4 млн. тонн ежемесячно, то мы сможем все вывезти”. Денис Соболев Эксперт по сельскому хозяйству USDA

Согласно оценке Минагро, в 2024 году на внетреннем рынке подорожают 5 основных видов агросырья из 6.

Культура Средняя цена на элеваторе (центр Украины) в 2023, $/тонна Средняя прогнозная цена на элеваторе (центр Украины) в 2024, $/тонна Изменение, % Пшеница 129 150 +16% Кукуруза 123 116 -5% Ячмень 100 112 +10% Подсолнечник 303 372 +28% Соя 381 367 +4% Рапс 302 333 +10%

Увидим ли заброшенные поля

Просто прекратить обработку полей не является хорошим выходом для агрария , потому что этот актив должен работать, объясняет Павел Коваль. Большинство земельных участков арендуются фермерами, и за них все равно нужно платить. Если перестать выплачивать аренду – собственник может перезаключить договор с конкурентами, что будет означать потерю актива.

“Поэтому аграрии постараются засеять все доступные площади. Что-нибудь, возможно, будут держать под паром. Но и пар нуждается в затратах – его надо обрабатывать, держать "черным", а вопрос арендной платы все равно остается”. Павел Коваль гендиректор УАК

Некоторые фермеры, возделывающие собственные паи, действительно могут прекратить обработку своих участков. Но это не повлияет на весь агросектор Украины.

Часть полей также может не засеяться из-за сложности с доступом к финансовым ресурсам – это базовая проблема выращивания любой культуры и горизонтальная проблема для всех агропредприятий, подчеркивает эксперт.

Это объясняется циркулированием финансов в малом круге ОВГЗ между Нацбанком и финучреждениями, когда лишь незначительная часть средств идет на развитие бизнеса в виде кредитования. Соотношение главного кредитного портфеля Украины в некоторых кварталах опускалось до 9% ВВП, что катастрофически мало по сравнению со странами ЕС, где этот показатель достигает около 60%. Это дополнительный фактор, из-за которого бизнес не может развиваться.

Вероятно, фактор полномасштабной войны несущественно снизит площадь обрабатываемых полей в 2024 году по сравнению с прошлым годом. В прифронтовых регионах на объемы возделываемых угодий будет влиять не только динамика на линии фронта, но и российские обстрелы, экономические факторы, проблемы с ресурсным обеспечением и логистикой.

С другой стороны, большая часть урожая не "расписана" заранее для покупателей, поэтому аграрии свободны выбирать культуры для выращивания по своему усмотрению, отмечает посол по особым поручениям МИД Ольга Трофимцева.

“До войны заранее законтрактовалось поставки не более 25% урожая. Это если говорить о кукурузе и пшенице, для других культур это может быть от 10 до 25% будущих урожаев, которые заложены в форвардные контракты. Сейчас эти показатели еще меньше”. Ольга Трофимцева посол по особым поручениям МИД

Поэтому, несмотря на системные проблемы, которые уже три года накапливаются в сельском хозяйстве, украинский агросектор в этом году сможет засеяться и гарантировать экспорт и продовольственную безопасность, резюмирует гендиректор УАК.