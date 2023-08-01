Легализация технической конопли. Может ли Украина стать крупным ее производителем и экспортером

Верховная Рада на заседании 13 июля поддержала в первом чтении инициативу президента об упрощении регулирования оборота каннабиса (законопроект №7457). Украинский бизнес в случае вступления в силу документа получит дополнительные возможности для производства новых медицинских препаратов, а для производителей технической конопли упростится порядок ее выращивания. "Delo.ua" уточнило у экспертов, может ли легализация обращения каннабиса превратить Украину в крупного производителя и экспортера этой культуры?

Верховная Рада на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ был зарегистрирован в парламенте 10 июня 2022 года. 28 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов легализовать медицинский каннабис, проголосовав за правительственный законопроект №7457, согласованный всеми причастными министерствами.

Препараты на основе каннабиса используются в медицине для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также они эффективны при лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза, облегчают боль и страдания неизлечимо больных, в том числе пациентов с онкологическими заболеваниями или ВИЧ.

Украина не является мировым новатором в легализации каннабиса. По состоянию на 2023 год, его использование в медицинских целях легализовано уже в 58 странах. Среди них страны с развитой экономикой – Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, Израиль, Великобритания, США и Канада.

Рекреационное употребление каннабиса полностью разрешено в Канаде и Уругвае, а также декриминализировано в Германии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Чехии, Испании, Португалии и Бразилии.

Правовой статус каннабиса. Инфографика: Delo.ua

Однако, конопля используется не только в врачебной практике. Продукты переработки этой культуры используются для производства ряда товаров из разных отраслей экономики:

Бумажно-целлюлозная промышленность. До 60% конопляных волокон используется в данной области экономики;



Нетканые материалы для агропроизводства: корневые мешки, защитные покрытия для посевов, грядок, саженцев; капиллярное матирование для впитывания и отдачи влаги; изоляции для усиления эффекта удобрений;

Нетканые материалы для медицины: салфетки, полотенца; гигиеническое полотно для подкладки, подгузники, пеленки, пластыри;

Крепкий и долговечный текстиль, включая военную одежду и белье;

строительные, утепляющие и изоляционные материалы, строительные блоки;

Композитные материалы. Конопляное волокно имеет высокое соотношение прочности к весу и является ценным для военной промышленности, самолетостроения, автомобилестроения и приборостроения.



Из технической конопли изготавливается также бумага для денежных банкнот, канаты и порох.



В целом, мировой рынок технической конопли имеет высокий потенциал для развития и оценивается более чем в $4 млрд в год. Китай является мировым лидером по их промышленному выращиванию на площадях более 600 тыс. га, занимая до 75% мирового рынка технического каннабиса. В стране действует госпрограмма по замене коноплей традиционного для всего мира хлопка. Также интенсифицирует выращивание конопли ЕС - там за 10 лет посевные площади под культурой увеличились с 10 тыс. га до более 40 тыс. га .

Из-за высокой рентабельности изделий из каннабиса и возможности получать добавленную стоимость на ее переработке, она перспективна как для украинских аграриев, так и в целом для украинской промышленности.

Выращивание технической конопли в Украине постоянно сокращается.

Руководитель сектора "Сельское хозяйство" экспертно-аналитического центра " Офис эффективного регулирования " (BRDO) Ирина Грузинская подчеркивает в комментарии для издания, что посевные площади технической конопли за последнее столетие сократились более чем в 600 раз из-за зарегулированности этого рынка со стороны государства и сложного механизма отчетности производителей перед правоохранительными органами.

Сокращение выращивания технической конопли в Украине за столетие. Источник – исследование BRDO

Эксперт объясняет, что сейчас технической коноплей ежегодно засевается не более 2 тыс. га земель, хотя еще в советские времена Украина выращивала около 120 тыс. га технической конопли и имела 35 перерабатывающих заводов, из которых до сих пор работает только 3 .

Стоит добавить, что многие аграрии намерены выращивать техническую коноплю, однако не получают лицензий на такую деятельность . Так, в 2020 году 40 субъектов хозяйствования подали запрос на утверждение квот для выращивания конопли на общей площади 14,5 тыс. га, тогда как фактически 38 субъектов смогли засеять 2,28 тыс. га. По данным 2019 года, посевные площади технической конопли составили около 1,3 тыс. га при объемах в 14,6 тыс. га, заявленных к утверждению квот.

По словам Ирины Грузинской, сейчас техническая конопля в Украине фрагментарно выращивается в Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, площади посевов колеблются от нескольких соток и до 800 га. В Полтавской области действует производство органической технической конопли. В целом, культивированием растений для продажи семенного материала занимаются 8 компаний.

Средняя урожайность сортов, выращиваемых для получения семян, варьируется в диапазоне 1,7-2 тонн/га, а конопляной соломы - 7-11,5 тонн/га. Стоимость товарного зерна составляет около 40 тыс. грн/тонна. В то же время розничные цены в магазинах на неочищенные зерна конопли стоят 100-200 грн/кг, а очищенные зерна - до 600 грн/кг .

Эксперт BRDO уточняет, что рентабельность выращивания конопли следующая:

для получения посевного материала – 112,5% ;

; для последующей переработки на волокно - 32-62% ;



; при использовании сортов, обеспечивающих возможность получения семенного материала и тресты для изготовления волокна, рентабельность может достигать 184%.



Ирина Грузинская уточнила, что для многих аграриев техническая конопля может стать альтернативной культурой в хозяйстве. Если стране удастся восстановить посевные площади технической конопли до показателей 80-х годов прошлого века (120 тыс. га), то производство семян и соломы каннабиса будет ежегодно приносить в бюджет государства примерно $100 млн только в виде налогов . Получение разрешения на выращивание для терапевтических целей позволит аграриям легально зарабатывать в сотни раз больше.

Потенциальных плантаторов отпугивает зарегулированность отрасли

Руководитель сельхозсектора BRDO подчеркивает, что действующее законодательство Украины предусматривает 29 актов и 14 инструментов регулирования рынка технической конопли в Украине.

Конопля. Фото иллюстративный. Источник: ru.depositphotos.com

На сегодняшний день фермер, культивирующий техническую коноплю, должен осуществить 9 этапов до начала своей деятельности (каждый этап может включать дополнительные документы):

Иметь свидетельство (удостоверение, сертификат специалиста), подтверждающее профессиональную пригодность руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юрлица, для занятия деятельностью по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; Получить лицензию (10 дней); Подать заявление на год на выделение квоты для культивирования растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества; Пройти проверку на соответствие технических требований к местам хранения каннабиса; Получить разрешение Национальной полиции на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (10 дней); Подтвердить право собственности или право пользования или совместного пользования на объекты, на которых осуществляется хозяйственная деятельность по культивированию каннабиса; Подготовить сведения о состоянии материально-технической базы предприятия, наличии персонала с указанием его образовательного и квалификационного уровня; Получить справки учреждения здравоохранения об отсутствии у работников психических расстройств, связанных со злоупотреблением алкогольными напитками, наркотическими средствами или психотропными веществами, а также об отсутствии лиц, признанных непригодными к выполнению отдельных видов деятельности (работ, профессий, службы), связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; Получить справку МВД об отсутствии у работников неснятой или непогашенной в установленном порядке судимости за совершение нетяжких, тяжких и особо тяжких преступлений или уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (30 дней).

Однако после посева этой культур деятельность фермера остается ограниченной, он должен выполнить еще 7 посткультивационных процедур:

Отбирать образцы конопли в период цветения для проведения проверки в специализированных учреждениях на наличие в растении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

Отчитываться ежегодно до 1 октября о результатах деятельности с указанием количества выращенных и переработанных растений;

Инвентаризировать наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры и соответствующие балансы;

Регистрировать операции с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами;

Составлять акты об уничтожении остатков после переработки конопли и созывать соответствующую комиссию;

Вести журнал учета семян мака и волокон конопли, их остатков после очистки и переработки;

Составлять акты об уничтожении растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества и созывать соответствующую комиссию.

Ирина Грузинская подчеркнула, что наибольшей проблемой отрасли является то, что полиция может проверять конопляров в любой момент их деятельности , в то время как в Европе, например, проверяют растения только во время цветения.

Там отбирают образцы, когда растение зацвело, проверяют уровень ТГК, и если все отвечает требованиям законодательства, проверок больше нет. В Украине по лицензии предприятия могут проверять в любой момент. Могут прийти на твой склад, заявить подозрение о неправильном хранении конопли и остановить на весь год деятельность". Ирина Грузинская Руководитель сектора "Сельское хозяйство" BRDO

По ее словам, из-за такой сложности выращивания технической конопли, агрокомпании создают отдельные юрлица исключительно для выращивания этой культуры. Таким образом, они страхуются от возможной остановки деятельности правоохранителями - в случае закрытия этого юрлица холдинг сможет продолжать другие сельскохозяйственные работы.

В свою очередь, Анастасия Билыч, маркетинговый директор агропромышленной группы "Арника" также отмечает сложность выращивания технической конопли из-за зарегулированности отрасли. Для производителя и экспортера органических культур, семян и белковых кормов, коноплеводство является самым сложным направлением деятельности , хотя сама конопля является совсем неприхотливой в выращивании.

"Арника" с зембанком в 18 тыс. га в Полтавской области выращивает техническую коноплю собственной селекции сорта "Сула" (урожайность семян - 0,65 тонн/га, соломы - 5,9 тонн/га) и сорта "Лара" (урожайность семян – 0,5 тонн/га, волокна – 3,2 тонн/га, стеблей – 9,88 тонн/га). Селекция сортов осуществляется в рамках входящего в состав группы Института Органического Земледелия.

По ее словам, сложности для производителей технической конопли начинаются с получения соответствующей лицензии , которая выдается на 5 лет. Для ее получения нужно подготовить очень непростой список документов, среди которых особенно трудно получить разрешение МВД на выращивание технического каннабиса.

При этом законодательные положения и инструкции ведомств могут прямо противоречить друг другу : пункт 87 Лицензионных условий, утвержденных постановлением КМУ №282 от 6 апреля 2016 года, указывает на возможность выращивания конопли без ограничений по их территориальному расположению . Однако приказ МВД №52 от 29 января 2018 года устанавливает необходимые пространственные ограничения для выращивания конопли, удаленность полей и складов от автомагистралей, населенных пунктов и т.д.

Также в связи с производственной потребностью, на предприятии ежегодно могут вноситься изменения в набор культур, количество полей для выращивания или севооборот. В случае, если меняются поля для выращивания технической конопли по сравнению с зафиксированной в лицензии, "Арника" должна уведомлять об этом Гослекслужбу. Это сообщение сопровождается Разрешением на объекты выращивания, предварительно полученным от МВД.

Таким образом, вместо того, чтобы сфокусировать усилия на агротехнологии, на которой аграрии специализируются лучше всего, мы вынуждены неоднократно контактировать с государственными органами, чтобы сообщить их о любых наших "движениях" при работе с данной культурой". Анастасия Билыч маркетинговый директор "Арники"

Другой серьезной проблемой эксперт назвала возможность для представителей МВД в любой момент провести внеплановую проверку фермера-коноплевода, и запретить его деятельность на весь сезон , даже из-за клеветы некоторых недоброжелателей.

Такие случаи не являются единичными или необычными для фермеров, работающих с техническими коноплей. Им могут инкриминировать выращивание наркотической конопли , к которой не относится техническая конопля, по заявлению в полицию от любого лица, желающего навредить, заинтересованного в определенных провокациях, или имеющего подозрительное отношение к агрокомпании.

"После такого заявления полиция вынуждена разбирать случай, обращаться на предприятие, делать физическую проверку на полях и/или документальную на соответствие всем требованиям. Это дополнительный "круг ада", или даже несколько, которые производитель должен пройти во время выращивания каннабиса. Обычно такие обращения "неравнодушных" граждан абсолютно безосновательны", - объясняет Анастасия Билыч.

Что можно изменить?

По данным BRDO, рынок технической конопли контролируется одновременно МВД, Гослекслужбой и Минздравом , в то время как должен подчиняться Минагрополитики, как и любая сельскохозяйственная культура. МВД выдает разрешение на использование объектов и помещений, предназначенных для осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, к которым безосновательно отнесена и техническая конопля, и контролирует площади посевов. В свою очередь, Гослекслужба выдает лицензию на выращивание конопли и устанавливает ежегодные квоты на культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Кроме того, на сегодняшний день в Украине законодательно разрешено выращивать техническую коноплю с содержанием психоактивного компонента ТГК до 0,08%, хотя в Европе, США, Канаде и Китае такой показатель составляет 0,3% .

Чтобы исправить ситуацию, эксперты BRDO предлагают следующие законодательные шаги:

Вывести техническую коноплю из-под общего регулирования о наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, упростить условия лицензирования (или отменить лицензирование); Повысить предельно допустимый уровень ТГК в технической конопле до 0,3% ; Устранить чрезмерный контроль органов МВД за хозяйственной деятельностью, связанной с оборотом технической конопли; Отменить контроль государства за обращением, в т.ч. уничтожением остатков технической конопли; Отменить квотирование посевов технической конопли; Определить на законодательном уровне виды деятельности по культивированию технической конопли, закрепив соответствующий код КВЭД. Определить коды УКТВЭД на все виды товаров и продуктов на основе технической конопли.

В результате сельхозпредприятия отрасли смогут вести свою хозяйственную деятельность по понятным и прозрачным правилам игры без давления правоохранительных органов. Также это позволит нарастить площадь ее посевов, объемы выращивания, переработки и экспорта, увеличить количество хозяйствующих субъектов на рынке и налоговые поступления в госбюджет.

То есть, техническая конопля в случае принятия законопроекта №7457 станет в один ряд с обычной пшеницей, кукурузой и зерновыми культурами, просто к ней будет усиленное внимание. Предприятие будет отчитываться в Минагрополитики, какой сорт будет выращивать, и затем там обратиться за лабораторным исследованием в период цветения. И все”. Ирина Грузинская Руководитель сектора "Сельское хозяйство" BRDO

Кроме того, закон отменяет чрезмерное регулирование к технической конопле, а именно: проверки, лицензии, разрешения, предусмотренные законом о наркотиках. Остается только декларирование сорта и отбор образцов технической конопли, тем самым имплементируя действующие в ЕС практики .

Подписанием соглашения об ассоциации с ЕС Украина обязалась имплементировать Регламент № 307/2013 и установить требования к содержанию ТГК в конопле, приблизив национальное законодательство к законодательству ЕС, где разрешенный показатель составляет 0,3%. Украина должна была выполнить эту евроинтеграционную задачу еще до конца 2020 года .

Кроме того, в Европейском Союзе проводится проверка содержания ТГК во всех видах посевов технической конопли, не только семенной. Порядок отбора и процедура проверки содержания ТГК в технической конопле четко урегулирована ст. 45 и Приложение 1 к Имплементационному Регламенту ЕС №809/2014. В Украине же процедура отбора образцов и проведения исследований на содержание ТГК неопределенна и распространяется только на семенные посевы технической конопли, что противоречит законодательству ЕС. Несовершенство такого инструмента регулирования как отбор образцов создает значительные коррупционные риски на рынке и дополнительные барьеры для бизнеса, отмечают в BRDO.

Со стороны бизнеса стоит будто бы разрешить использование в промышленных целях всех частей растения каннабиса, в том числе соцветий, добавляет Анастасия Билыч. Это создаст новые возможности для экспорта и переработки конопли в продукты с высокой добавленной стоимостью, чем успешно занимаются другие страны, например, Германия.

Рынок сейчас выжидает. "Арника", как и многие другие производители конопли, в этом году посеяла минимальные объемы конопли, только для сохранения селекционных сортов . В условиях сложного законодательного регулирования отрасли производители ожидают принятия и вступления в силу законопроекта №7457, после чего рынок будет ждать существенное оживление .

В Украине заниматься сейчас коноплей - это дело для энтузиастов, для тех, кто верит в эту культуру и ее будущее в Украине, кто верит в здравый регулятивный смысл, и что он будет доминировать и в этой области. И мой совет для фермеров таков: верьте. Техническая конопля - это неоценимая с точки зрения перспектив культура, имеющая огромный потенциал для отечественных аграриев. Анастасия Билыч маркетинговый директор "Арники"

Отрасль готова развивать украинскую селекцию. "Арника" заинтересована инвестировать в селекцию и развитие технической конопли с уровнем ТГК, превышающим существующий лимит в 0,08%, но не превышающим допустимые в законопроекте №7457 0,3%. Такая конопля культивируется, в частности, в Европе, США, Канаде и Китае, и Украина также должна ориентироваться на конкурентные мировые стандарты. На сегодняшний день инвестиции в сорта по ТГК до 0,08% бессмысленны, поскольку существенно ограничивают украинскую селекцию в производительности и делают ее неконкурентной на мировом рынке.