Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд

Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд
Новый сорт конопли презентовали во время Hemp Fest в Сумской области. Фото: Facebook НААН

Ученые Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) вывели и презентовали новый сорт посевной конопли, получивший название "София". К использованию пригодны как волокна растения, так и его семена. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба НААН.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Новый сорт конопли можно использовать в различных отраслях экономики, в том числе оборонной. "София" станет основой для производства пороха, который не имеет аналогов в мире.

Фото 2 — Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд
Фото 3 — Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд
Фото 4 — Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд
Фото 5 — Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд

Кроме того, коноплю можно использовать в качестве сырья для канатов и парашютов. Волокна растения не уступают синтетическому кевлару, с которого изготовляют бронежилеты, отмечают ученые, а изготовленные из конопли бронеплиты выдерживают попадание бронебойных шаров.

"А еще конопля - это ткань для пошива натуральной, дышащей и практически "вечноживущей" военной одежды, нижнего белья, отлично себя зарекомендовавшая в экстремальных условиях, когда отсутствуют какие-либо средства гигиены. Кроме того, конопля - это прекрасный эко-материал для строительства и утепления зданий", - добавили в НААН.

Напомним, власти решили легализовать медицинский каннабис, но украинские конопляры заявили, что законопроект № 7457, которым предусмотрена легализация медицинского каннабиса в Украине, уничтожит отрасль коноплеводства.

В то же время в Минздраве отметили, что документ позволит расширить доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.

Автор:
Вита Молодан