Украинские ученые вывели новый сорт конопли, который можно применять для оборонных нужд

Ученые Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) вывели и презентовали новый сорт посевной конопли, получивший название "София". К использованию пригодны как волокна растения, так и его семена. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба НААН.

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Новый сорт конопли можно использовать в различных отраслях экономики, в том числе оборонной. "София" станет основой для производства пороха, который не имеет аналогов в мире.

Кроме того, коноплю можно использовать в качестве сырья для канатов и парашютов. Волокна растения не уступают синтетическому кевлару, с которого изготовляют бронежилеты, отмечают ученые, а изготовленные из конопли бронеплиты выдерживают попадание бронебойных шаров.

"А еще конопля - это ткань для пошива натуральной, дышащей и практически "вечноживущей" военной одежды, нижнего белья, отлично себя зарекомендовавшая в экстремальных условиях, когда отсутствуют какие-либо средства гигиены. Кроме того, конопля - это прекрасный эко-материал для строительства и утепления зданий", - добавили в НААН.

Напомним, власти решили легализовать медицинский каннабис, но украинские конопляры заявили, что законопроект № 7457, которым предусмотрена легализация медицинского каннабиса в Украине, уничтожит отрасль коноплеводства.

В то же время в Минздраве отметили, что документ позволит расширить доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.