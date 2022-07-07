Институт лубяных культур будет просить правительство разделить техническую и медицинскую коноплю

Украинские конопляры заявили, что законопроект № 7457, которым предусмотрена легализация медицинского каннабиса в Украине, уничтожит отрасль конопли.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает AgroPortal.

Во время круглого стола "Законопроект №7457 по регулированию обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях и научно-технической деятельности: последствия и перспективы для отрасли промышленного коноплеводства" директор Института лубяных культур НААН, кандидат экономических наук Сергей Ткаченко заявил, что технические конопля относится к аграрным культурам, поэтому о ней должно заботиться Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Будем обращаться с резолюцией к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров для того, чтобы посодействовать решению вопроса насчет разделения технической и медицинской конопли. Техническая конопля относится к аграрным культурам, и мы бы хотели, чтобы нами занималось Министерством аграрной политики и продовольствия", - отметил Ткаченко.

В частности, ученые предлагают обратиться за опытом в законодательство Канады, где разрешено выращивать коноплю разных направлений, и есть четкое определение, что такое Cannabis. Также в Канаде есть положение о промышленной конопле.

Также в Институте лубяных культур предлагают внести изменения в законопроект таким образом, чтобы украинцы имели доступ к медицинской конопле, а также развивать техническое конопли.

Напомним, Кабинет министров 7 июня поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. В Минздраве отметили, что документ позволит расширить доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней.