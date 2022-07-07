Інститут луб'яних культур проситиме уряд розділити технічні та медичні коноплі

Українські коноплярі заявили, що законопроєкт № 7457, яким передбачена легалізація медичного канабісу в Україні, знищить галузь коноплярства.

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Про це повідомляє AgroPortal.

Під час круглого столу "Законопроєкт №7457 щодо регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях та науково-технічній діяльності: наслідки та перспективи для галузі промислового коноплярства"директор Інституту луб'яних культур НААН, кандидат економічних наук Сергій Ткаченко заявив, що технічні коноплі належить до аграрних культур, тому ними має опікуватися Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Будемо звертатися з резолюцією до депутатів Верховної Ради та Кабінету Міністрів для того, щоб посприяти вирішенню питання щодо розділення технічних та медичних конопель. Технічні коноплі належить до аграрних культур, і ми б хотіли, щоб нами опікувалося Міністерство аграрної політики та продовольства", - зазначив Ткаченко.

Зокрема, науковці пропонують звернутися за досвідом до законодавства Канади, де дозволено вирощувати коноплі різних напрямів, та є чітке визначення, що таке Cannabis. Також у Канаді є положення про промислові коноплі.

Також в Інституті луб'яних культур пропонують внести зміни до законопроєкту таким чином, щоб українці мали доступ до медичних конопель, а також розвивати технічне коноплярство.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 7 червня підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. У МОЗ наголосили, що документ дозволить розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб