Конопля проти ПТСР: Кабмін внесе законопроєкт про обіг медичного канабісу

Кабінет міністрів 7 червня підтримав законопроєкт, що регулюватиме обіг рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

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Як зазначає Міністерство охорони здоров'я, документ дозволить розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни, і в подальшому імплементувати в Україні найкращий досвід у сфері регулювання обігу препаратів на основі канабісу.

Водночас документом пропонується встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів, зокрема ліцензування господарської діяльності з культивування сортів канабісу для медичних цілей. Передбачено дозволи з такого культивування для медичних, промислових цілей, в науковій та науково-технічній діяльності.

Також передбачено простежувати обіг сортів рослин роду коноплі для медичних цілей, продуктів їх переробки чи вироблених із них ліків шляхом маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом.

Крім цього, уряд пропонує ввести електронний реєстр обліку переміщення таких рослин чи продукції з них на всіх етапах обігу. До того ж продаватися ліки з коноплі Кабмін хоче дозволити виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.

МОЗ очікує, що надалі Верховна Рада підтримає цей проєкт закону, зазначаючи, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування.

Вказується, що він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, зокрема посттравматичних стресових розладів, в тому числі отриманих внаслідок воєнних дій; неврологічних захворювань; захворювань травного тракту; хронічного болю невропатичного походження.

"За попередніми висновками, медичний канабіс може мати позитивний вплив на лікування хвороби Альцгеймера, хвороби Гантінгтона і синдрому Туретта. Препарати на основі канабісу застосовуються у паліативній допомозі для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну", - кажуть у профільному відомстві.

За попередніми доказами, ефективним є використання ліків на основі медичного канабісу у випадку психічних патологій, що виникають внаслідок вживання психоактивних речовин з стимулюючою дією на організм людини, а також для подолання тривоги та порушення сну.

Нагадаємо, що в квітні 2021 року Кабмін своєю постановою визначив наркотичними засобами з обмеженим обігом в Україні два каннабіноїди. Однак "каннабіс, смола канабіса, екстракти та настоянки канабісу" тоді було залишено у списку особливо небезпечних наркотиків, обіг яких заборонено.

В червні до Ради було внесено два законопроєкти про регулювання обігу рослин коноплі: основний №5596 стосувався обігу в медичній, науковій та науково-технічній сферах, а альтернативний №5596-1 - обігу в промислових, медичних та наукових цілях.

Однак профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування другий з них рекомендував відхилити і Рада його навіть не розглядала, а основний проєкт закону (при 82 соавторах) набрав при голосуванні 13 липня лише 184 голоси. Депутатам також не вистачило голосів і для відправки його на повторне перше читання, і зрештою його було відправлено на доопрацювання.

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