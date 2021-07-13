Политика и экономика 20 минут назад

Верховная Рада не поддержала легализацию медицинской марихуаны

Законопроект вернули обратно народным депутатам, которые выступили авторами

Медканнабисом будут считать растения с содержанием ТГК от 0,2%. Фото: Depositphotos Медканнабисом будут считать растения с содержанием ТГК от 0,2%. Фото: Depositphotos
Медканнабисом будут считать растения с содержанием ТГК от 0,2%. Фото: Depositphotos

Верховная Рада на заседании во вторник, 13 июля, не смогла принять в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе №5596. Законопроект вернули парламентариям на доработку.

Законопроект, который не поддержали нардепы, дает определение продуктов из конопли. Лекарственным каннабисом народные депутаты предлагают считать растения, в которых содержание действующего вещества тетрагидроканнабинола (ТГК) составляет от 0,2% до 1% сухой массы. Если в сухой массе действующего вещества больше, то закон определяет растение, как "лекарственный каннабис с высоким содержанием ТГК".

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Промышленной коноплей считаются все растения, где содержание ТГК ниже 0,2% и ее предлагают вообще не считать наркотическим или психотропным веществом.

Оборот обоих типов лекарственного каннабиса будут контролировать с помощью уникального для каждой партии продукта кода — он будет внесен в публичный электронный реестр учета перемещения медканнабиса, продуктов его переработки или изготовленных из него лекарств. Продавать такие продукты будут исключительно по назначению врача, в соответствии с медпоказаниями в электронном рецепте.

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В нынешней редакции предусмотрено, что Национальная полиция будет бесплатно выдавать разрешение на использование помещений для культивации или продажи медканнабиса. Отметим, что "полицейскую лицензию" выдадут только после проверки и предоставления ряда документов. Среди них: договор о предоставлении услуг по охране; документы, подтверждающие право собственности на объект; план-схема объектов, помещений или их комплекса, на территории которых планируется продавать или выращивать медканнабис.

План-схема должна обязательно содержать информацию о земельных участках и помещениях, с указанием их типов, границ, площадей и даже координат местоположения. Также необходимо будет указать места прохода на территорию. Если же Нацполиция отказывается выдать такое разрешение, то обжаловать это можно в административном порядке или суде.

Перед голосования принять законопроект парламент призвало Министерство здравоохранения Украины. Замглавы Минздрава по евроинтеграции Александр Комарида подчеркнула, что легализация каннабиса в медицинских целях — это в первую очередь медицинский, а не политический вопрос.

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"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", — добавил он.

Напомним, что парламентарии еще в начале июня зарегистрировали законопроект об обороте конопли в медицинских целях, а также научной и научно-технической деятельности. Ключевым автором инициативы выступила нардеп из фракции "Голос" Ольга Стефанишина, однако соавторами значится еще 81 народный депутат или почти 20% от всего состава Верховной Рады.

Примечательно, что среди них есть и лидеры оппозиции (сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, председатель "Голоса" Ярослав Железняк), и лидеры монобольшинства (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также целый ряд его заместителей).

Фото: Depositphotos

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