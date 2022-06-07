Конопля против ПТСР: Кабмин внесет законопроект об обороте медицинского каннабиса

Кабинет министров 7 июня поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечает Министерство здравоохранения, документ позволит расширить доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней, в частности, онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны, и в дальнейшем имплементировать в Украине наилучший опыт в сфере регулирования оборота препаратов на основе каннабиса.

В то же время документом предлагается установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией препаратов, в частности лицензирование хозяйственной деятельности по культивированию сортов каннабиса для медицинских целей. Предусмотрены разрешения такого культивирования для медицинских, промышленных целей, в научной и научно-технической деятельности.

Также предусмотрено прослеживание оборота сортов растений рода конопли для медицинских целей, продуктов их переработки или производимых из них лекарств путем маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции уникальным штрих-кодом.

Кроме того, правительство предлагает ввести электронный реестр учета перемещения таких растений или продукции из них на всех этапах оборота. К тому же продавать лекарства из конопли Кабмин хочет разрешить исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту.

Минздрав ожидает, что в дальнейшем Верховная Рада поддержит этот проект закона, отмечая, что медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение.

Указывается, что он облегчает течение более 50 патологических состояний, в том числе посттравматических стрессовых расстройств, в том числе полученных в результате военных действий; неврологических заболеваний; заболеваний пищеварительного тракта; хронической боли невропатического происхождения.

"По предварительным выводам, медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта. Препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживания сна", - говорят в профильном ведомстве.

По предварительным доказательствам, отмечают в Минздраве, использование лекарств на основе медицинского каннабиса эффективно в случае психических патологий, возникающих вследствие употребления психоактивных веществ со стимулирующим действием на организм человека, а также для преодоления тревоги и нарушения сна.

Напомним, что в апреле 2021 года Кабмин своим постановлением определил наркотическими средствами с ограниченным оборотом в Украине два каннабиноида. Однако "каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса" тогда были оставлены в списке особо опасных наркотиков, оборот которых запрещен.

В июне в Раду были внесены два законопроекта о регулировании обращения растений конопли: основной №5596 касался обращения в медицинской, научной и научно-технической сферах, а альтернативный №5596-1 - обращения в промышленных, медицинских и научных целях.

Однако профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования второй из них рекомендовал отклонить, и Рада его даже не рассматривала, а основной проект закона (при 82 соавторах) набрал при голосовании 13 июля только 184 голоса. Депутатам также не хватило голосов и для отправки его на повторное первое чтение, и в конечном итоге он был отправлен на доработку.

Источник фото: ru.depositphotos.com