Мальта легализовала марихуану — это первая страна в Европе

На Мальте легализовали курение и выращивание марихуаны для личного употребления, сообщает BBC.

Парламент Мальты принял закон, по которому взрослые мальтийцы смогут иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома не больше четырех растений. За это решение проголосовали 36 парламентариев, против — 27.

Закон позволяет создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые будут выращивать коноплю для своих членов.

Но при этом курение марихуаны на публике продолжает оставаться незаконным занятием, а за курение при детях грозит штраф в 300–500 евро.

"Мы убеждаем людей не курить каннабис, но при этом не будем относиться к тем, кто курит, как к преступникам. Торговля наркотиками останется вне закона", — заявил в парламенте премьер-министр Мальты Роберт Абела.

Он считает, что цель закона — регулировать этот сектор, чтобы людям не приходилось искать марихуану на "черном" рынке, По словам премьера, он также хочет уберечь родителей от психологической травмы, которая неизбежна, если их ребенка арестовывают за каннабис.

В правительстве уверены, что из-за нового закона на Мальте не вырастет число наркоманов.

В Европе есть государства, которые терпимо относятся к курению марихуаны либо же готовятся отменить наказания за него, но Мальта — первая европейская страна, которая легализовала и личное употребление, и выращивание.

В Чехии и Португалии декриминализировано личное употребление каннабиса, а в Нидерландах и Испании на него смотрят снисходительно, хотя оно формально и остается незаконным.

Напомним, Кабинет министров Украины легализовал медицинский каннабис в апреле 2021 года, но разрешенных правительством препаратов в Украине до сих пор нет.

Соцопрос показал, что более половины украинцев полностью или в определенной степени поддерживают легализацию медицинской марихуаны для облегчения боли у больных пациентов. Под Верховной Радой также устраивался митинг с требованием рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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