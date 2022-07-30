В Украине запустили производство растительного мяса с конопляным протеином

Отечественный производитель продукции из растительного мяса Eat me at выпустил на рынок суперболы с конопляным протеином.

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Об этом сообщили в компании, пишет Аgroportal.ua.

Как отмечается, конопляным протеином производитель заменил картофельный, ранее привозимый из Европы. И именно он стал первым весомым ингредиентом, который производится в Украине.

Конопляный протеин полезен, поскольку содержит 9 незаменимых аминокислот, антиоксиданты, витамины группы В и полезные для сердца ненасыщенные жиры. Еще его часто называют суперфудом.

"А теперь в сочетании с минералами коджи, полными железа, дрожжевыми экстрактами, богатыми витаминами В2, В6, В12, соевыми белками — растительное мясо Eat me at можно называть суперфудом Х2", — подчеркнули в компании.

Конопляный протеин производится из семян украинского сорта конопли, который называется "Глесия". Он был селекционирован в Глуховском институте лубяных культур, который работает еще с 1931 г. Этот сорт — чемпион среди ненаркотических коноплей по семенной продуктивности. Сегодня из него и производят волокно, и собирают семена для конопляного масла и протеина.

В компании уточнили, что уже работают над поиском новых возможностей и в скором времени анонсируют новые ингредиенты украинского происхождения.

Напомним, украинские конопляры заявили, что законопроект №7457, которым предусмотрена легализация медицинского каннабиса в Украине, уничтожит отрасль коноплеводства.