Легализация медицинского каннабиса в Украине. Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса №7457.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующий проект закона проголосовали 268 депутатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня заявил, что в Украине наконец-то необходимо легализовать медицинский каннабис. Вопрос о легализации каннабиса идет красной нитью через весь его президентский срок Зеленского и даже выносился на всенародный опрос осенью 2020 года.

Однако ряд политиков неоднократно высказывались против регулирования обращения каннабиса в медицинских целях, заявляя о том, что это якобы приведет к распространению наркотиков.

Отметим, что в апреле 2021 года Кабинет министров убрал несколько препаратов на основе каннабиса из списка запрещенных для обращения в Украине. Однако, как писало Delo.ua, эксперты заявили, что это было лоббистское и популистское решение. Проблема была, в частности, с тем, что эти запатентованные лекарства стоят довольно дорого.

В Верховную Раду вносили несколько законопроектов касательно легализации медицинского каннабиса. Но, например, для принятия документа №5596 (касался обращения растений конопли в медицинской, научной и научно-технической сферах) не хватило голосов, а №5596-1 (говорилось о промышленных, медицинских и научных целях) парламентарии даже не рассматривали после того, как профильный комитет Рады рекомендовал его отклонить.

Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации, а в июне 2022-го документ №7457 от правительства был зарегистрирован в парламенте.

Препараты на основе медицинского каннабиса применяются, в частности, для лечения онкобольных, пациентов с болезнью Альцгеймера, Паркинсона, эпилепсией, рассеянным склерозом, псориазом, посттравматическим синдромом.