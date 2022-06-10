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Кабмин внес в Раду законопроект о легализации каннабиса
Кабинет министров внес в Верховную Раду обещанный законопроект об обороте каннабиса в Украине. Как свидетельствуют данные на сайте парламента, документ был зарегистрирован 10 июня под №7457, однако пока его текст не опубликован.
Проект закона называется "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".
Напомним, что ранее Министерство здравоохранения сообщило, что решение инициировать такой закон правительство приняло на заседании 7 июня.
Отмечалось, что законопроект предлагает установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией соответствующих препаратов, в частности разрешительную систему хозяйственной деятельности по культивированию сортов каннабиса для медицинских целей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также предусмотрено прослеживать оборот конопли, продуктов ее переработки или произведенных из нее лекарств путем маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции штрих-кодом, а также ввести электронный реестр учета перемещения таких растений или продукции из них на всех этапах оборота. Продавать же лекарства из конопли Кабмин хочет разрешить исключительно по рецепту врача.
Напомним, что в апреле 2021 года Кабмин своим постановлением определил наркотическими средствами с ограниченным оборотом в Украине два каннабиноида. Однако "каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса" тогда были оставлены в списке особо опасных наркотиков, обращение которых запрещено.
В июне того же года в Раду были внесены два законопроекта о регулировании оборота растений конопли: основной №5596 касался оборота в медицинской, научной и научно-технической сферах, а альтернативный №5596-1 - в промышленных, медицинских и научных целях.
Однако профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования второй из них рекомендовал отклонить, и Рада его даже не рассматривала, а основной проект закона (при 82 соавторах) набрал при голосовании 13 июля всего 184 голоса. Депутатам также не хватило голосов и для отправки его на повторное первое чтение, и в конце концов был отправлен на доработку. Повторно он так и не рассматривался.
Источник фото: ru.depositphotos.com