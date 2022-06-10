Кабмин внес в Раду законопроект о легализации каннабиса

Кабинет министров внес в Верховную Раду обещанный законопроект об обороте каннабиса в Украине. Как свидетельствуют данные на сайте парламента, документ был зарегистрирован 10 июня под №7457, однако пока его текст не опубликован.

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Проект закона называется "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения сообщило, что решение инициировать такой закон правительство приняло на заседании 7 июня.

Отмечалось, что законопроект предлагает установить жесткий контроль над выращиванием, производством и реализацией соответствующих препаратов, в частности разрешительную систему хозяйственной деятельности по культивированию сортов каннабиса для медицинских целей.

Также предусмотрено прослеживать оборот конопли, продуктов ее переработки или произведенных из нее лекарств путем маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции штрих-кодом, а также ввести электронный реестр учета перемещения таких растений или продукции из них на всех этапах оборота. Продавать же лекарства из конопли Кабмин хочет разрешить исключительно по рецепту врача.

Напомним, что в апреле 2021 года Кабмин своим постановлением определил наркотическими средствами с ограниченным оборотом в Украине два каннабиноида. Однако "каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса" тогда были оставлены в списке особо опасных наркотиков, обращение которых запрещено.

В июне того же года в Раду были внесены два законопроекта о регулировании оборота растений конопли: основной №5596 касался оборота в медицинской, научной и научно-технической сферах, а альтернативный №5596-1 - в промышленных, медицинских и научных целях.

Однако профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования второй из них рекомендовал отклонить, и Рада его даже не рассматривала, а основной проект закона (при 82 соавторах) набрал при голосовании 13 июля всего 184 голоса. Депутатам также не хватило голосов и для отправки его на повторное первое чтение, и в конце концов был отправлен на доработку. Повторно он так и не рассматривался.

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