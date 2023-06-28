Зеленский в Раде призвал к легализации медицинского каннабиса

В Украине наконец-то необходимо легализовать медицинский каннабис. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 28 июня.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что легализация таких лекарств позволит украинцам не терпеть боль, стресс и травмы войны.

Кроме того, Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.

"Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров... Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные политики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине", – добавил президент.

Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров убрал несколько препаратов на основе каннабиса из списка запрещенных для обращения в Украине. Однако, как писало Delo.ua, эксперты заявили, что это было лоббистское и популистское решение. Проблема была, в частности, с тем, что эти запатентованные лекарства стоят довольно дорого.

В Верховную Раду вносили несколько законопроектов касательно легализации медицинского каннабиса. Но, например, для принятия документа №5596 (касался обращения растений конопли в медицинской, научной и научно-технической сферах) не хватило голосов, а №5596-1 (говорилось о промышленных, медицинских и научных целях) парламентарии даже не рассматривали после того, как профильный комитет Рады рекомендовал его отклонить.

Осенью 2021 года Кабмин представил свой первый вариант законопроекта о легализации, а в июне 2022-го документ от правительства был зарегистрирован в парламенте. Однако с тех пор законопроект №7457 не был рассмотрен даже в первом чтении.