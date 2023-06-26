В Украине расширяют сеть военно-врачебных комиссий

В субботу, 24 июня, Правительство утвердило план мер по оптимизации процессов военно-врачебной экспертизы на 2023 год. Будет расширена сеть военно-врачебных комиссий (ВВК), внедрены цифровые инструменты и оборудованы помещения к требованиям людей с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что утвержденный план должен обеспечить военнослужащих надлежащим и быстрым сервисом прохождения ВЛК и уменьшить нагрузку на учреждения здравоохранения в системе Минобороны, других составляющих сил обороны и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Теперь заработает автоматизация течения прохождения ВВК, появится интеграция медицинских процессов между военными и гражданскими компонентами.

Среди других задач плана – искоренение чрезмерной бюрократии и обеспечение военнослужащих социальными гарантиями.

"Этим решением мы внедряем эффективные процессы, способные обеспечить качественное прохождение ВВК в условиях военного положения. Будет расширена сеть ВВК, внедрены цифровые инструменты, оборудованы помещения к требованиям людей с ограниченными возможностями. Будут проведены информационные кампании, чтобы каждый военнослужащий четко знал свои права и время прохождения ВВК, лечения или реабилитации", - сообщил министр обороны Алексей Резников.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Украине планируют постепенно сделать более быстрым и удобным процесс прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, усовершенствование процедуры предполагает увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения и внедрения электронной очереди записи на ВВК.

Также Министерство обороны продолжает тестирование электронной очереди для записи на военно-врачебную комиссию в военных госпиталях в Украине. В настоящее время электронная запись на ВВК уже функционирует в 90% военных госпиталей.